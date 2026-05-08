U objavi stoji:

"Zajedničkim napornim radom uspećemo da guramo Srbiju napred."

Prethodno, predsednik izjavio je juče da Srbija trenutno najmanje problema ima sa finansijskim baferima, ali da je neophodno da se država pripremi za teško vreme koje predstoji zbog globalnih okolnosti, da povećamo produktivnost rada i da radimo više.

Ukazao je da je cena nafte sa 72 dolara za barel u februaru skočila na više od 100 dolara.

"Pogledajte, pre izbijanja sukoba, 72 dolara smo imali cenu 27. februara i posle toga je krenuo sukob. Pogledajte kako to ponekad malo padne kad prestanu da daju neodgovorne izjave razni političari, ali se onda opet vrati. Drži se na stabilno visokom nivou od preko 100 dolara po barelu. Na preko 125 dolara prosečno po barelu imali bismo ponovo glad u svetu", rekao je Vučić nakon potpisivanja ugovora o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe".

On je naveo da je prethodfnog dana imao video razgovore sa svetskim i evropskim liderima koji su, kako je rekao, veoma zabrinuti jer se polako smanjuju rezerve gasa i nafte.

"Polako se smanjuju finansijski baferi svuda", ukazao je predsednik Srbije.

Dodao je da je Srbija najmanje problema ima sa finansijskim baferima, ali da oni nisu bezgranični i da svako njihovo smanjivanje sve više izlaže svakoj budućoj krizi, zbog čega je neophodno povećati produktivnost rada.

"Mi u ovom trenutku najmanje problema imamo sa finansijskim baferima, ali ti finansijski baferi nisu bezgranični i svako umanjenje tih finansijskih bafera nas izlaže u budućnosti svakom šoku, svakoj krizi drastično više nego što je bio slučaj do sad. Nama je više nego ikada potrebna ozbiljnost i odgovornost i moramo sa ljudima da razgovaramo kako da povećavamo produktivnost rada, kako da svoju svest promenimo i kako da razumemo da nam je potrebno da radimo više", istakao je Vučić.

