Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je ubijeni komandat elitnih Radvan snaga Hezbolaha mislio da ima imunitet u Bejrutu kao i da je predvodio plan za osvajanje severnog dela Izraela.

"Ovo je isti onaj visokopostavljeni terorista koji je predvodio plan za osvajanje severa. Verovao je da može da nastavi da usmerava napade na naše snage i zajednice iz svog skrivenog terorističkog štaba u Bejrutu. Izgleda da je pročitao u štampi da ima imunitet u Bejrutu. Pročitao je, a toga neće biti", rekao je Netanjahu u video-obraćanju, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je saopštio da je u poslednjih mesec dana izraelska vojska ubila više od 200 operativaca Hezbolaha.

"Radimo istu stvar u Gazi. Eleminišemo terorističke ćelije, uključujući i one juče. Kažem našim neprijateljima na najjasniji mogući način. Nijedan terorista nema imunitet. Svako ko preti Izraelu dovodi svoj život u opasnost", naglasio je premijer.

U Libanu i Gazi, kao i u Iranu, na snazi je prekid vatre koji podržavaju SAD, a Hamas i Hezbolah odbijaju da se razoružaju. U narednih šest meseci očekuju se nacionalni izbori u Izraelu na kojima će vođsto premijera Benjamina Netanjahua u ratovima nakon 7. oktobra 2023. godine biti centralno pitanje, piše Tajms of Izrael.