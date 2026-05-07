Nakon potpisivanja, Vučić se obratio građanima i govorio o posledicama svetske krize.

-Moramo da se pripremimo za teško vreme koje nesumnjivo dolazi. Imao sam važne razgovore sa evropskim liderima, polako se tanje rezerve i svi su zabrinuti. Ti baferi nisu bezgranični, svako umanjenje tih bafera izlaže nas šoku drastično više nego što je sada. Moramo sa ljudima da razgovaramo kako da povećamo produktivnost rada. Rekao sam nešto što je tabu tema. Evropa će morati sebe da promeni. Evropa ne može da izdrži utakmicu sa Kinom i Amerikom. Moraćemo da razgovaramo i o drugim reformama - poručio je Vučić.

Ipak, i pored globalne krize, prognoze za Srbiju su pozitivne.

-Imamo najbolje timove u ovom delu Evrope. Ukazaću vam na 2027. godinu. Za 2026. godinu danas se predviđa da ćemo imati 2,8 odsto, ali ako podignemo građevinsku industriju imaćemo više, verovatno 3,1. Predviđeno je da razvijene zemlje imaju 1,7 odsto, a mi ćemo biti 3,5. Bićemo duplo jači. Svi ostali u regionu imaju mnogo manje stope. Globalna ekonomija će rasti sporije nego srpska - rekao je predsednik.