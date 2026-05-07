Na ovo su reagovali zemunski blokaderi, koji su se sinoć okupili u manjem broju i oko 22 časa izneli više kontejnera na saobraćajnicu na Avijatičarskom trgu u Zemunu.

Kako su tvrdili, blokader poznat kao "Gandi" lišen je slobode bez valjanog pravnog osnova, a blokaderi prete i novim zatvaranjem ulica ukoliko njihov pripadnik ne bude oslobođen danas.

Dotle smo došli sa "studentskom" borbom, da danas blokaderi smatraju da imaju pravo da ocenjuju ko je i kako pravno ili protivpravno lišen slobode.

Blokaderi, valjda, znaju bolje od Višeg javnog tužilaštva i imaju veća ovlašćenja, pa se sigurno mora postupati po njihovim objavama na društvenim mrežama.

Poslednji put, kontejnere smo na ulicama videli smo u julu prošle godine. Alo! je ranije pisao o tome kako je kontejner revolucija ugašena, zbog nedostatka podrške građana kojima je bilo dosta svakodnevnog maltretiranja po saobraćajnicama širom Srbije.

Sinoć smo imali prilike da vidimo reprizu sramotnih scena od prošle godine - blokada, kontejneri, natpisi "ACAB" koji se tumače kao "smrt policiji". Da li će nove nasilne akcije uzeti maha a situacija eskalirati, pokazaće vreme.

Ostaje, uzgred, utisak da ni sami blokaderi više ne znaju šta žele. U maju prošle godine, oni su zahteve sa društvenih preneli na čisto političke - zahtevali su vanredne parlamentarne izbore.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio je i ovaj njihov zahtev i najavio održavanje vanrednih izbora ove godine, u terminu koji bude bio najpovoljniji za državu.

Pronađeni u šah-matu, blokaderi su rešili da prevrnu šahovsku tablu i na, po njihovom tumačenju, "protivpravno hapšenje" odgovore - nezakonitim blokadama saobraćajnica.

Zašto je uhapšen "Gandi"

Kako se sumnja, L. M. je planirao blokadu auto-puta za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu Termoelektrane "Nikola Tesla" u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije.

On je na skupu na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, kako se saznaje, podsticao na blokadu TENT-a i auto-puta, a u nameri, kako se sumnja, ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje.

Za L.M. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, objavio je Tanjug.

BONUS VIDEO