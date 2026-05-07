Prvobitno nastao kao protest studenata nezadovoljnih blokadama, studenata koji žele da uče, Ćacilend je postao simbol otpora obojenoj revoluciji koja je pokušana u Srbiji.

Sada, kada imamo jasan pogled unazad na dešavanja u našoj zemlji, istinu je morao da prizna i Željko Veljković, voditelj sa blokaderske Nove S:

"Taj narod o kome on govori, je narod u Ćacilendu. Taj narod je tu doveden po nekakvom receptu, ja pretpostavljam tu iz Moskve, da se ne dogodi Majdan", rekao je Veljković.

Alo! je ranije pisao o sličnosti Majdana u Kijevu sa onim koji je pokušan u Beogradu - recept je praktično identičan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je, u martu ove godine, na pitanje novinara kako gleda na 15. mart, s obzirom da je tačno godinu dana ranije pokušano rušenje Srbije.

"Teško mi je bez emocija da govorimo o tome, iako prolazi vreme. Godinu dana kasnije otkivamo koliko je dubinski išlo rušenje Srbije. Propagiralo se kako je potrebno ubiti mi decu, po mejnstrim medijima. Kako vreme odmiče emocije mi se ne smanjuju, a kao predsednik pokušavam da menjam sebe. Zato pozivam ljude na ujedinjenje, da nam niko više ne razara porodice, ne deli ih po generacijama, već da zajedno krenemo napred", rekao je Vučić.

"Hoću da se zahvalim ljudima koji su tog 15. marta stajali u Pionirskom parku, oni nisu vikali. Njih su gađali kamenjem, bakljama, skidali gaće. Oni su samo stajali i gledali, nisu uzmicali. Tim herojima hvala, nisu oni čuvali mene, svi smo čuvali Srbiju. I sačuvali smo je. Nadam se da se nikada neće ponoviti takve laži, zvučni top, pa ona laž da je ubijen dečak u Valjevu... Samo ujedinjena Srbija može da ide napred", dodao je predsednik.