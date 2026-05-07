Mnogi građani pred put u Grčku imaju dilemu da li je za prelazak granice dovoljan pasoš ili može da se putuje i samo sa EU ličnom kartom, posebno kada je reč o tranzitu kroz Severnu Makedoniju.

Jedno od najčešćih pitanja na društvenim mrežama odnosi se upravo na putnike koji poseduju mađarsku ličnu kartu, odnosno dokument neke od zemalja Evropske unije.

Odgovor je - da, moguće je putovati samo sa važećom EU ličnom kartom.

Građani koji imaju mađarsku ličnu kartu mogu bez problema da putuju iz Srbije kroz Severnu Makedoniju do Grčke bez pasoša, jer i Severna Makedonija i Grčka priznaju važeće EU lične karte za ulazak i tranzit.

Zabuna najčešće nastaje zato što se mnoge informacije na internetu odnose na srpske lične karte, sa kojima nije moguće ući u Grčku, pa putnici često pomisle da isto pravilo važi i za EU dokumenta.

Ipak, za državljane Evropske unije pravila su drugačija, pa je za putovanje dovoljna važeća EU lična karta.