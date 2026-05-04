Revolucionarna garda Irana (IRGC) negirala je danas da su američki brodovi prošli kroz Ormuski moreuz navodeći da tim plovnim putem nije prošao nijedan komercijalni brod ili tanker za naftu.

"Nijedan komercijalni brod ili tanker nije prošao kroz Ormuski moreuz u proteklih nekoliko sati, a tvrdnje američkih zvaničnika su neosnovane i potpuno lažne", navodi se u saopštenju IRGC, prenosi Tasnim.

Dodaje se će Mornarica IRGC odgovoriti na sve pomorske pokrete koji su suprotni njihovim deklarisanim principima. Ti brodovi, kako se navodi, suočavaju se sa ozbiljnim rizicima, a brodovi koji krše pravila biće zaustavljeni silom.

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski moreuz.

"Razarači američke mornarice sa vođenim raketama trenutno deluju u Arapskom zalivu nakon što su prošli kroz Ormuski moreuz u svrhu podrške 'Projektu Sloboda'", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Američki predsednik Donald Tramp juče je rekao da će SAD od danas pomagati u "oslobađanju brodova blokiranih u Ormuskom moreuzu".

Tramp je rekao da na zahtev zemalja čiji su brodovi blokirani u Ormuzu, koje je nazvao "neutralnim i nevinim posmatračima", pokreće kampanju pod nazivom Projekat slobode.