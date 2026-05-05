Najmanje devet rudara ostalo je zarobljeno nakon eksplozije u rudniku u opštini Sutatausa u Kolumbiji, dok je šest osoba spaseno i prevezeno u bolnicu, saopštile su lokalne vlasti. Incident se dogodio u rudniku P3 Karbonera Los Pinos, u sektoru Penjas de Bokeron, gde je u trenutku eksplozije bilo ukupno 15 radnika, preneo je "Infobae".

Prema preliminarnim informacijama, do nesreće je došlo zbog nakupljanja gasova, naveo je guverner departmana Kundinamarka, Horhe Emilio Rej. Eksplozija se dogodila na dubini od oko 600 metara, u delu rudnika poznatom kao Mantogrande.

Šest rudara je evakuisano živo i zbrinuto u regionalnoj bolnici u obližnjem mestu Ubate, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preostalima. Na licu mesta aktiviran je Ujedinjeni komandni punkt, a u operaciji učestvuju timovi Nacionalne agencije za rudarstvo, lokalni vatrogasci i službe za upravljanje rizicima.

Spasioci pažljivo prate nivoe gasova pre ulaska u rudnik, zbog opasnosti od toksičnih isparenja.

Prema rečima predstavnika vatrogasne službe Alvara Farfana, sve raspoložive ekipe su mobilisane i rade koordinisano kako bi se locirali i spasli zarobljeni rudari. Operacija spasavanja je u toku.