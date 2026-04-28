Jedna osoba povređena je u eksploziji na benzinskoj pumpi u Čapljini.

Povređeni čovek je prevezen u bolnicu u Mostar, precizirala je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) Ilijana Miloš.

Lokalni portali prenose da je oko 12.30 sati došlo do eksplozije na gradilištu benzinske pumpe u Čapljini.

Kako piše Čapljinski portal, povređena osoba zadobila je teške povrede - opekotine višeg stepena.

Na mestu nesreće izašli su pripadnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čapljina, kao i policija.

Alo/Klix.ba

