Jedna osoba povređena je u eksploziji na benzinskoj pumpi u Čapljini.
Povređeni čovek je prevezen u bolnicu u Mostar, precizirala je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) Ilijana Miloš.
Lokalni portali prenose da je oko 12.30 sati došlo do eksplozije na gradilištu benzinske pumpe u Čapljini.
Kako piše Čapljinski portal, povređena osoba zadobila je teške povrede - opekotine višeg stepena.
Na mestu nesreće izašli su pripadnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čapljina, kao i policija.
Alo/Klix.ba
