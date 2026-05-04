Piše: Biljana Stepanović za Srpski ugao

Podaci istraživačkog centra SecondStreetorg pokazuju da je između aprila 2024. i marta 2025. godine čak 23.746 pacijenata preminulo pre nego što su stigli na zakazane operacije ili dijagnostičke preglede. Drugim rečima, mnogi su umrli čekajući sistem koji je trebalo da ih spasi.

Najdramatičnija situacija beleži se u Ontariju, gde je zabeleženo više od 10.600 smrtnih slučajeva povezanih sa listama čekanja. Posebno je alarmantno da je više od 9.100 ljudi preminulo pre nego što je uopšte dočekalo osnovnu dijagnostičku proceduru, poput skeniranja koje često predstavlja prvi korak ka lečenju.

Ovi podaci dolaze uprkos rekordnim ulaganjima u zdravstveni sistem. Ipak, kašnjenja u kardiohirurgiji, onkološkom lečenju i čak rutinskim procedurama i dalje stvaraju lanac posledica koji se, prema upozorenjima stručnjaka, direktno odražava na broj izgubljenih života.

Istraživači dodatno upozoravaju da bi stvarni broj mogao biti još veći, jer sistemi izveštavanja nisu ujednačeni, a deo podataka ostaje nepotpun ili nevidljiv u zvaničnim statistikama.

Liste čekanja nisu samo kanadski problem, već izazov gotovo svih javnih zdravstvenih sistema u svetu. Ne rešavaju ih samo veća novčana ulaganja, već bolji protok pacijenata kroz sistem.

Prvi korak je precizno razdvajanje slučajeva po hitnosti, uz stroge medicinske kriterijume koji se dosledno primenjuju, kako bi se sprečilo da administracija određuje redosled, umesto kliničke slike pacijenta.

Drugi ključ je povećanje kapaciteta kroz bolju organizaciju postojećih resursa: produženi radni termini bolnica, dodatni dijagnostički termini u popodnevnim satima, kao i veće uključivanje privatnog sektora u javni sistem kroz jasno regulisane ugovore, kako država ne bi finansirala haos, već medicinsku uslugu.

Treći element je digitalizacija – jedinstvene elektronske liste čekanja koje su transparentne, ažurne u realnom vremenu i dostupne svim ustanovama, tako da se slobodni termini automatski popunjavaju umesto da ostaju neiskorišćeni.

I na kraju, najvažniji deo je prevencija: što je manje kasno otkrivenih bolesti, to je manji pritisak na bolnice. Sistem koji ulaže u ranu dijagnostiku i primarnu zaštitu dugoročno smanjuje liste čekanja više nego bilo koja kratkoročna mera.

Srbija poslednjih godina sve snažnije pomera fokus ka prevenciji. U okviru državnog sistema, ali i uz podršku privatnog sektora, preventivni pregledi postali su svima dostupni. Pod okriljem Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, širom zemlje redovno se organizuju besplatne akcije pregleda koje građanima omogućavaju da bez uputa, bez zakazivanja i -što je posebno važno – čak i bez zdravstvenog osiguranja, provere svoje zdravstveno stanje. Ove akcije najčešće se održavaju vikendom u domovima zdravlja i bolnicama, što ih čini dostupnim i onima koji tokom radne nedelje nemaju vremena za lekarske posete.

Pregledi koji se tada nude nisu površni ili simbolični – naprotiv. Građani mogu da urade ultrazvuk abdomena i male karlice, izmere nivo šećera u krvi, urade kompletnu krvnu sliku, provere krvni pritisak i funkciju srca putem EKG-a, pa čak i određene tumorske markere. Upravo ova kombinacija analiza omogućava da se otkriju i oni zdravstveni problemi koji još ne daju jasne simptome.

Paralelno sa tim, Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut sprovodi organizovane skrining programe usmerene na rano otkrivanje najtežih bolesti. Poseban akcenat stavljen je na karcinome koji se mogu uspešno lečiti ukoliko se otkriju na vreme: rak dojke, rak grlića materice i rak debelog creva. Ovi pregledi ciljano obuhvataju određene starosne i rizične grupe, čime se povećava njihova efikasnost.

Istovremeno, privatni sektor prati ovaj trend. Pojedine privatne klinike nude sve popularnije „check-up“ pakete – sistematske preglede prilagođene polu, godinama i individualnim faktorima rizika. Iako se ovi pregledi plaćaju, njihova prednost je brzina, komfor i detaljna dijagnostika na jednom mestu.

Suština cele priče je jednostavna, ali često zanemarena – bolest ne počinje onog trenutka kada je osetimo. Upravo zato preventivni pregledi imaju ključnu ulogu – oni omogućavaju da se reaguje na vreme, kada su šanse za izlečenje najveće, a posledice najmanje.

U zemlji u kojoj se zdravstveni sistem često kritikuje, ovaj segment pokazuje drugačiju sliku: onu u kojoj se građanima pruža realna šansa da brinu o sebi – pre liste čekanja i pre nego što bude kasno.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

U optimističnom scenariju, liste čekanja ne nestaju, ali prestaju da budu „crna kutija“ i postaju upravljiv, transparentan i pravičniji sistem raspodele vremena, gde red više ne znači čekanje na sreću, nego organizovan put kroz medicinsku pomoć.