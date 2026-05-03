Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje oštro je reagovalo na nove optužbe iz Vašingtona, odbacujući tvrdnje da Pjongjang predstavlja ozbiljnu sajber pretnju i da aktivno vodi internet rat protiv Amerike ocenjujući ih kao deo šire političke kampanje usmerene protiv te zemlje. U saopštenju koje je prenela državna agencija KCNA, severnokorejski zvaničnici poručuju da Sjedinjene Američke Države „sistematski plasiraju izmišljene narative“ kako bi opravdale dugogodišnji pritisak i sankcije, piše Rojters.

Portparol ministarstva naveo je da su optužbe o „nepostojećoj sajber pretnji iz Severne Koreje“ apsurdne i da imaju za cilj diskreditaciju države na međunarodnoj sceni. Istovremeno, Pjongjang poručuje da će preduzeti „sve neophodne mere“ kako bi zaštitio svoje interese u digitalnom prostoru, što uključuje i jačanje sopstvenih kapaciteta u oblasti sajber bezbednosti.

Međutim, optužbe Vašingtona nisu nove niti izolovane. Američke institucije već godinama tvrde da Severna Koreja razvija sofisticirane sajber operacije koje imaju dvostruku funkciju – prikupljanje obaveštajnih podataka i generisanje prihoda za državne programe, uključujući razvoj balističkih raketa i nuklearnog oružja. Posebno se ističe delovanje hakerskih grupa poput Lazarus, koja se dovodi u vezu sa nekim od najvećih globalnih sajber napada, uključujući krađe kriptovaluta vredne više milijardi dolara.

Prema procenama međunarodnih bezbednosnih analitičara, severnokorejski operativci su u poslednjih nekoliko godina uspeli da kompromituju brojne platforme za trgovinu digitalnom imovinom. Samo tokom 2023. i 2024. godine, procenjuje se da su napadi povezani sa Pjongjangom rezultirali krađom više od milijardu dolara u kriptovalutama, što dodatno komplikuje napore međunarodne zajednice da ograniči finansijske tokove te zemlje.

U tom kontekstu, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je u martu nove sankcije protiv šest pojedinaca i dva entiteta za koje tvrdi da su deo mreže severnokorejskih IT operativaca. Prema američkim navodima, ti pojedinci su radili pod lažnim identitetima u inostranstvu, često kao freelance programeri, i deo zarade preusmeravali režimu u Pjongjangu.

Dodatni problem predstavlja činjenica da severnokorejski IT radnici, prema podacima američkih i južnokorejskih službi, deluju u desetinama zemalja širom sveta, koristeći globalizovano tržište rada i digitalne platforme kako bi prikrili svoje aktivnosti. Ovakav model omogućava Pjongjangu da zaobiđe sankcije i obezbedi stabilne prihode, čak i pod snažnim međunarodnim pritiskom.

Američko Ministarstvo pravde i FBI više puta su upozoravali da severnokorejske sajber grupe predstavljaju kontinuiranu pretnju ne samo državnim institucijama, već i privatnim kompanijama i kritičnoj infrastrukturi, uključujući energetiku i finansijski sektor. Uprkos tome, iz Pjongjanga poručuju da su sve optužbe politički motivisane i da predstavljaju pokušaj da se opravda „neprijateljska politika“ prema toj zemlji.

Ova razmena optužbi dodatno produbljuje već postojeće tenzije između dve države koje su trenutno na visokom nivou. Odnos Pjongjanga i Vašingtona nije ni izbliza dobar kao odnos koji je bio tokom Trampovog prvog mandata kada se činilo da će dve zemlje napraviti istorijski korak u približavanju I da će nestati tenzije koje su nastale još tokom Korejskog rata.