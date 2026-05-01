"Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri, Kini" otkrio je predsednik Srbije.

Tada će, kako je naglasio, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije.

"Upravo zbog te posete će mnogo delegacija otputovati u Kinu. Od ministarke privrede, koja je tamo već provela desetak dana, mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije", kazao je Vučić.

Ponovio je kako će poseta Kini imati istorijski značaj za Srbiju.

"Konačno će biti dogovoreno sve oko izgradnje fabrike u kojoj će se proizvoditi roboti. Prvi se mogu očekivati već u junu. Imajući u vidu i moguće različite upotrebe tih robota, dakle od toga da vam pomažu u donošenju pića, u kuvanju, u čišćenju, u svemu drugom što je potrebno za svakodnevni život, oni mogu da imaju i vojnu upotrebu, izuzetno značajnu, tako da je to od izuzetnog značaja za našu zemlju", rekao je Vučić.

