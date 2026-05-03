Iako je po struci arheolog, odlučila je da život nastavi u Aziji, a svoja iskustva iz svakodnevice redovno deli na društvenim mrežama. Njeni video-snimci o školama u Vijetnamu privukli su veliku pažnju, jer otkrivaju zanimljive razlike u odnosu na obrazovni sistem na Balkanu.

Kroz nekoliko viralnih objava, Bojana je pokazala kako izgleda školski dan u Vijetnamu, a posebno je zanimljiv način na koji deca provode veliki odmor. Za razliku od uobičajenog odmora kod nas, učenici tamo često učestvuju u organizovanim aktivnostima – plešu uz muziku, izvode koreografije, a petkom se organizuju i takmičenja među razredima. Jedno od najzanimljivijih bilo je povlačenje konopca koje je trajalo nedeljama i završilo se velikim finalom u kojem su učestvovale čak i učiteljice.

Jedna od stvari koja je iznenadila mnoge jeste to što su učenici i nastavnici često bosi u školskom dvorištu, što je u Vijetnamu potpuno normalno. Bojana je istakla i nekoliko pozitivnih aspekata obrazovanja koji bi, po njenom mišljenju, mogli da se primene i u drugim zemljama. Među njima su obavezne školske uniforme, jasno označene cene udžbenika, ali i visok nivo poštovanja učenika prema nastavnicima.

Ipak, život i rad u Vijetnamu donose i izazove. Bojana je iskreno podelila da joj je bilo teško da se navikne na dužinu školskog dana, jer deca provode u školi i do deset sati dnevno. Tokom duge pauze, učenici ručaju, ali i odmaraju – često spavaju na podu ili klupama koristeći jastuke koje donose od kuće.

Još jedna razlika u odnosu na Balkan jeste nedostatak sportske infrastrukture u školama. U mnogim slučajevima nema sala za fizičko niti sportskih terena, pa se časovi odvijaju u drugačijim uslovima.

Zahvaljujući svojim iskrenim i zanimljivim objavama, Bojana Topalović približila je život u Vijetnamu domaćoj publici i otvorila temu o razlikama u obrazovanju, navikama i svakodnevici dece širom sveta.