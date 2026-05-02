Novi snimak nadzornih kamera otkrio je dramatične trenutke pokušaja atentata na američkog predsednika Donalda Trampa tokom svečane večere dopisnika Bele kuće u hotelu Washington Hilton.

Prema navodima tužilaštva, naoružani napadač je izleteo iz hotelskih vrata i probio bezbednosni punkt za svega četiri sekunde, dok je predsednik prisustvovao događaju zajedno sa visokim zvaničnicima.

Napad kao iz filma

Snimak prikazuje muškarca u tamnom kaputu koji ulazi u hodnik hotela, a zatim se ubrzo vraća – bez kaputa – i juri kroz detektor metala držeći oružje u rukama. Prema optužnici, ispod kaputa je krio sačmaru kalibra 12.

Identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31), koji se tereti za pokušaj atentata na predsednika SAD. On se još nije izjasnio o krivici.

Prema tvrdnjama tužilaca, napadač je bio naoružan poluautomatskim pištoljem, sačmarom i noževima, dok je trčao ka prostoru gde se održavala gala večera.

Razmena vatre i haos

Na snimku se vidi kako pripadnik obezbeđenja puca ka napadaču. Zvaničnici navode da je agent pogođen, ali da je metak zaustavio pancir, te nije zadobio teške povrede.

Postoji dilema da li je metak ispalio napadač ili je reč o tzv. „prijateljskoj vatri“, ali prema rečima tužiteljke Džanin Piro, za sada nema dokaza da je u pitanju greška policije.

Direktor Tajne službe, Šon Karan, izjavio je da je napadač pucao iz neposredne blizine:

„Naš agent je pogođen u prsa, ali je uprkos tome uspeo da uzvrati vatru i ispali pet hitaca“, rekao je Karan.

Napadač je, prema njegovim rečima, potom udario u bezbednosnu opremu, izgubio ravnotežu i pao, nakon čega su ga agenti savladali.

Evakuacija vrha države

Nakon pucnjave, predsednik Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens, kao i članovi administracije, hitno su evakuisani sa događaja.

Priprema napada

Tužilaštvo tvrdi da je osumnjičeni dan ranije obilazio hotel i „osmatrao teren“, predstavljajući se kao gost. Snimljen je kako šeta hodnicima i obilazi hotelsku teretanu.

Fotografije koje je objavilo Ministarstvo pravde prikazuju ga kako pozira sa oružjem.

Teške optužbe

Protiv Alena su podignute i dodatne optužbe, uključujući transport oružja između saveznih država sa ciljem izvršenja krivičnog dela, kao i upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina – za šta mu preti kazna do 10 godina zatvora po svakoj tački.

Istraga je u toku, a bezbednosne službe analiziraju sve detalje incidenta koji je uzdrmao američku javnost i otvorio nova pitanja o bezbednosti najviših državnih zvaničnika.