Melanija Tramp izazvala je ozbiljnu zabrinutost u Beloj kući. Prema rečima poznatog predsednikovog biografa Majkla Volfa, Melanija se pretvorila u “ozbiljnu brigu” i potencijalnu “unutrašrnju pretnju” za Donalda Trampa. U najnovijoj epizodi podkasta Inside Trump's Head, Volf je otkrio da se unutar Bele kuće Melanija više ne smatra političkim "plusom", već ozbiljnom smetnjom.

"Melanija od toga svega… sada je postala stvar ozbiljne zabrinutosti", rekao je Volf. Nelagodu u Beloj kući su izazvali njeni nedavni potezi. Prvo, tu je skupi dokumentarni film "Melanija", za koji je Amazon platio 40 miliona dolara za prava plus dodatnih 35 miliona za marketing što je izazvalo optužbe za korupciju. Bombastična izjava u kojoj je opovrgla bilo kakve veze sa DŽefrijem Epstajnom, a pritom pozvala Kongres da sasluša Epstajnove žrtve, potez koji je, prema Volfu, iznenadio čak i njenog supruga i osoblje Bele kuće. Sukob sa voditeljem DŽimijem Kimelom, kojeg je oštro napala na X-u tražeći njegov otkaz nakon što se našalio na njen račun.

Prema Volfovim izvorima iz Bele kuće dokumentarac se smatra “smešnim”, a Melanijina kampanja protiv Kimela već se doživljava kao kontraproduktivna jer Trampa prikazuje kao “cmizdravca” koji napada slobodu govora. Volf ističe da je Melanija, umjesto da distancira supruga od Epstajna, zapravo sebe stavila u središte skandala. NJena izjava protumačena je i kao indirektna poruka suprugu: "Ti si nas uvalio u ovo", piše Dejli Bist.



Do sada je Melania bila smatrana stabilizujućim faktorom i političkim adutom za Trampa. No njeni nedavni potezi, koji deluju kao da deluje samostalno, promenili su percepciju unutar administracije.

Predstavnik Bele kuće Stiven Čeung oštro je uzvratio na Volfove tvrdnje, nazvavši ga "lažovom" i "prevarantom". Trampov pravni tim takođe je optužio Volfa za seriju laži. Uprkos tome, Volf tvrdi da razgovori sa insajderima Bele kuće pokazuju rastuću zabrinutost zbog Melanijinih samostalnih istupa. Ovo nije prvi put da Volf, autor kontroverznih bestselera o Trampu, otkriva napetosti unutar predsedničkog braka.