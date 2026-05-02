Kao načelnik Generalštaba Oružanih snaga Italije, ima ključnu ulogu u oblikovanju vojne politike svoje zemlje i saradnje sa saveznicima.

Tokom 2024. godine boravio je u Srbiji, gde je učestvovao u razgovorima o bezbednosti i unapređenju bilateralne vojne saradnje.

Iskusni strateg sa međunarodnim ugledom

Đuzepe Kavo Dragone rođen je 1957. godine u Italiji. Završio je Pomorsku vojnu akademiju u Livornu i tokom karijere izgradio reputaciju iskusnog oficira italijanske mornarice.

Obavljao je niz visokih dužnosti, uključujući komandne funkcije u mornarici, kao i pozicije unutar NATO struktura.

Bio je komandant Združenih snaga Italije, a učestvovao je i u međunarodnim misijama i operacijama.

Njegova karijera obuhvata širok spektar vojnih i strateških zadataka, zbog čega važi za jednog od ključnih vojnih stratega Italije i važnog aktera u evroatlantskom bezbednosnom okviru.

Nosilac je više visokih odlikovanja i priznanja, među kojima su Orden za zasluge Republike Italije (Ordine al Merito della Repubblica Italiana), Medalja za vojnu vrednost (Medaglia al Valore Militare), kao i više vojnih medalja i priznanja za učešće u međunarodnim operacijama i doprinos odbrambenoj saradnji u okviru NATO saveza.

Poseta Vojsci Srbije

Na poziv načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, admiral Dragone boravio je u Srbiji u julu 2024. godine.

Tokom posete obišao je Generalštab Vojske Srbije i razgovarao sa srpskim kolegom o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u svetu i regionu, sa posebnim fokusom na Kosovo i Metohiju, kao i o daljem razvoju bilateralne saradnje u oblasti odbrane.





Na sastanku je ocenjeno da je saradnja između Srbije i Italije sadržajna i obostrano korisna, zasnovana na ravnopravnosti i međusobnom poštovanju, uz uvažavanje vojne neutralnosti Srbije. Kao ključne oblasti saradnje izdvojeni su mirovne operacije, obuka, obrazovanje i vojnoekonomska saradnja.

Posebno je naglašeno zajedničko angažovanje u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, kao i učešće Srbije u operacijama Evropske unije.





General Mojsilović je tokom razgovora istakao da Vojska Srbije Kfor vidi kao jedinog legitimnog bezbednosnog aktera na Kosovu i Metohiji, uz očekivanje da međunarodne snage deluju nepristrasno i u skladu sa mandatom.





Vučević o admiralu Dragoneu

Admirala Dragonea primio je tada i predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević. Tokom sastanka istaknuta je važnost daljeg razvoja saradnje Srbije i Italije u oblasti odbrane, kao i značaj redovnih kontakata na visokom nivou za jačanje međusobnog poverenja.

Vučević je naglasio da ovakve posete doprinose stabilnosti regiona i unapređenju partnerskih odnosa, uz očuvanje strateških opredeljenja Srbije, uključujući vojnu neutralnost.