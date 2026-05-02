Na pitanje šta će biti sa NIS-om predsednik je rekao da građani ne treba da se brinu.

"Što se NIS-a tiče, ponovo smo razmenili šerholder agrimente sa mađarskom stranom, od ponedeljka ili utorka ćemo se sastati sa njjima. Nije sve jednostavno zbog različitih procedura oko Rafinerije. Mađari žele najbolji mogući ugovor a mi najbolje uslove za Srbiju. Verume da ćemo postići dogovor u ovoj krizi u svetu, ali stvari se kreću u dobrom pravcu", rekao je predsednik.

"Problem su rezerve koje trošimo i da li ćemo da stignemo da ih zanovimo. Gubimo veliki novac, ali smo srećom obezbedili finansijske jastuke. Imamo odličnu fiskalnu politiku, vodili smo računa da imamo dovoljno novca na računu, i zato možemo da izdržimo ali to nije beskonačno. Ja sam srećan, jedna stvar je zaista tačna - mi smo uspeli da obezbedimo sigurnost tako da oni koji govore najgore o meni i nama, ne čekaju na pumpama u redovima", objasnio je Vučić.