Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne ponegde u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima zemlje.

Na visokim planinama moguće je i kratkotrajno provejavanje snega. Duvaće slab i umeren vetar, dok će sredinom dana i posle podne mestimično biti i jak, severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 23 stepena, najavljuje RHMZ.

Već od nedelje očekuje se stabilizacija vremena i osetan porast dnevnih temperatura. Iako će jutro biti hladno, ponegde i sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplije. Samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje zadržaće se promenljiva oblačnost uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok će na visokim planinama biti uslova za prolazno provejavanje snega.

Najniža temperatura u nedelju iznosiće od 0 do 9 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 16 do 23 stepena. Slab jutarnji prizemni mraz moguć je i početkom naredne sedmice, ali ređe nego prethodnih dana.

Od ponedeljka sledi pravo prolećno otopljenje. Dnevne temperature od 4. do 6. maja kretaće se od 24 do čak 29 stepeni, dok će od četvrtka do kraja sedmice biti od 22 do 27 stepeni.

U ponedeljak će u svim predelima biti sunčano, dok se u utorak pre podne očekuje pretežno sunčano vreme, a posle podne umereno naoblačenje. Od srede pa do kraja sedmice vreme će biti promenljivo, uz smenu sunčanih intervala, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova, ponegde praćenih ređom grmljavinom.

Za osveženje ćemo sačekati

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da nas za vikend očekuje suvo i vedro vreme, uz hladne noći, ali će opasnost od kasnog mraza postepeno slabiti, dok će dnevne temperature biti u postepenom porastu.

Prema njegovoj prognozi, u nedelju će maksimalne dnevne temperature iznositi od 14 stepeni na istoku regiona do čak 25 stepeni na zapadu, što će doneti znatno prijatnije prolećne uslove.

Od početka naredne sedmice uslediće dodatno otopljenje, pa će do srede temperature nastaviti da rastu. Tada će se maksimalne vrednosti kretati od 18 do 27 stepeni Celzijusa, što će u mnogim mestima doneti gotovo letnji osećaj.

Međutim, već u sredu na jugozapadu i zapadu regiona očekuje se pogoršanje vremena uz kišu i grmljavinske pljuskove, koji će se tokom narednih dana proširiti na ceo region.

Sa padavinama stiže i osveženje, pa će maksimalne temperature ponovo pasti i kretaće se uglavnom od 15 do 22 stepena Celzijusa.

Nakon toga sledi novo razvedravanje i stabilizacija vremena. Prema najavi Čubrila, ponovo će biti pretežno sunčano i uglavnom suvo, uz maksimalne temperature od 19 do 26 stepeni, što je u granicama proseka za ovaj deo maja.

Novo osveženje moguće je oko 11. maja, kada bi ponovo moglo doći do promene vremenskih prilika.