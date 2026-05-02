Narodna banka Srbije svakog radnog dana, po pravilu, do 18 časova objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Kurs dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3876 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je NBS.

Dinar prema evru biće isti kao pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,2 odsto i iznosi 100,3828 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,6 odsto, a od početka godine slabiji za 0,5 odsto.

