Kraljevski par odao je počast palim vojnicima polaganjem venca na Grob neznanog junaka, uz intoniranje britanske i američke himne i počasnu paljbu, na kraju višednevne državne posete Sjedinjenim Američkim Državama.

Tokom ceremonije, međutim, pojedini posmatrači i korisnici društvenih mreža ukazali su da je jedan američki vojnik držao tzv. Union Džek pogrešno okrenut.

Prema pravilima, šira bela dijagonalna traka treba da bude iznad crvene na strani koplja, dok je u ovom slučaju odnos bio obrnut. Britanska zastava, poznata kao Zastava unije, ima precizno definisana pravila isticanja, a pogrešno postavljanje može da se tumači kao znak nepažnje ili nepoznavanja protokola.

Ovaj incident usledio je nakon izveštaja da su ranije tokom posete u Vašingtonu greškom bile istaknute zastave Australije, verovatno zbog sličnosti sa britanskom zastavom koja se nalazi u gornjem levom uglu australijske.

Uprkos tome, poseta je ocenjena kao uspešna, a američki predsednik Donald Tramp pohvalio je britanskog monarha, nazivajući ga "velikim kraljem" i ističući značaj odnosa dve zemlje.

Kralj Čarls III i kraljica Kamila napustili su Sjedinjene Američke Države nakon četvorodnevne posete tokom koje su održani brojni sastanci i ceremonije u znak savezništva i istorijskih veza između dve države.

