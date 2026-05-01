Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo". Predsednik obilazi centar zajedno sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad.

Uoči njegovog dolaska, slike i snimci prikazuju veliki broj građana koji su se pojavili da dočekaju predsednika. Ceremonija otvaranja počinje u 10 časova u ulici Braće Jovanovića 103a u Pančevu.

Na pitanje o inicijativi američkih kongresmena da se tzv. Kosovo integriše u NATO i pisanju Slobodne Bosne da "Vučić i Putin nešto spremaju", Vučić kaže:

"Na drugo pitanje mi je toliko glupo da odgovaram da nemam reči. Mi se mučimo da uz nekoliko dobrih stručnjaka bavimo farmaceutskim problemima, a oni misle da pravimo atomsku bombu. Bezveze mi je da odgovaram na to, široko im je polje kada hoe hoće da lupaju gluposti", rekao je on.

Predsednik kaže da su prvu inicijativu radili preko Hrvatske kroz vojni savez, Albanije...

"Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe sa njima, razgovaramo sa SAD, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se to ne dogodi. Ne zaboravite da postoje četiri članice NATO-a koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to lako moglo da prođe. Hajde da sačekamo da vidimo", dodaje Vučić.

Na izjavu Danijela Raspopovića da se interesuje samo u kampanji, kao i objavi N1 da radna nedelja u Srbiji traje najduže u Evropi i nižoj zaposlenosti, predsednik kaže da je zaposlenost minimalno smanjena.

"Zato ćemo gledati kako da povećavamo, zbog minimalca i povećavanja plata. Ljudi odlaze u Tunis i Maroko, a inače nam je nivo nezaposlenosti malo iznad evropskog proseka, stopa rasta veća i nemamo problem sa tim, samo sa svojim navikama", ocenio je Vučić.

"Samo nemojte da govore o stopi nezaposlenosti. I ja nisam zadovoljan sobom, moraću da se borim više. Ja ne razumem ljude koji čeznu za time da rade što manje. Čuo sam izjavu direktora jednog javnog preduzeća, prepirali smo se oko toga. Ja sam rekao da je rad stvorio čoveka, a on mi je rekao, a napravi štos: Ali je nerad stvorio gospodina. I onda sam se nasmejao, i rekao loš sistem je stvorio takvog gospodina kao što si ti. A rad stvara pravu gospodu", kazao je predsednik.

On je zapitao da li je neko morao da radi da dovede Brose i ZTF ovde.

"Znate li koliko smo razgovora imali sa njima. Ja sam imao po 6-7 razgovora i sa jednima i drugima. A možete da mislite koliko je drugih timova razgovaralo. I jedino što pitaju ovde kada ćemo manje da radimo. Znate li kolika je stopa bolovanja? U nekim delovima Srbije i po 20 odsto. Kada dođu letnji radovi na njivi idemo i na 30 odsto. Hajde da se pogledamo u oči i govorimo poštenim jezikom", kazao je on.

Nikada se neću zalagati za nerad, dodaje predsednik:

"Meni nije bilo teško ni danas u 7 da ustanem i dođem ovde. Šta da radim, da trčim po polju? Nema baš mnogo smisla. Ili da se sunčam. Ja za to neću biti, a neka izađu sa sloganom nerad pobeđuje, a plaćaće neko drugi. Bez rada nema plata i penzija. Što nam nisu gradili puteve i pruge? Zato što neko mora da radi, neće od nerada. Može uvek da živi 50.000 ljudi od tašna, mašna kombinacija, a zemlja živi od rada."

Na izjavu Danijela Raspopovića iz SSP da se Vučić za zdravlje građana interesuje samo u kampanji, predsednik ističe da je iz blata podignut KC u Nišu.

"Nije bio ni u planu, pa smo ga uradili. Uradili u dve faze KC Vojvodina, uradili tri bolnice kovid, kada je to bilo najvažnije. I četvrtu. Uradili KC Beograd koji je kao spejs-šatl. I još radimo, kao da ste otišli u Klivlend ili Hjuston. Uradili bolnice širom Srbije, idite u Vranje, Leskovac, Kikindu, Prokuplje za koji dan. Idite u Loznicu da vidite, ili u Smederevskoj Palanci uskoro. Gradimo porodilište i u Nišu, Beogradu, mnogim drugim mestima. Da majkama bude najveća radost ne samo zbog novog života, nego i zbog boravka u bolnici", rekao je Vučić.

On je tražio da se navede samo jedna bolnica koju su uradile prethodne vlasti za 12 godina.

"Samo jednu navedi, u celoj Srbiji. Ne ovu što sam nabrojao, a pola sam zaboravio. Imaš li je sine? Nemaš. Samo jednu navedite da su uradili u 12 godina. Opljačkali sve fabrike, bilo para kao pleve, a bolnicu nijednu nisu uradili. Ljut sam zato što sam rekao da imamo veliki broj starih ljudi u udaljenim mestima, koji žive sami, i tražio sam da se naprave pokretne ambulante, nije teško jednom nedeljno da pruži podršku i pregleda ljude, da ih izleči. Smanjićemo smrtnost dramatično. Pre dva ili tri meseca sam rekao, a dobijam odgovor o procedurama i tenderima. Neko mora da preuzme odgovornost, životi ljudi su u pitanju", naglasio je predsednik.

"E sada ćemo da uradimo, neću više da trpim to", dodaje Vučić.

"Lično hoću da odem u nekoliko sela, pokažem kako to treba da izgleda, da vidite koliko to znači tim ljudima. Ne mogu svi da dođu u KC Beograd, Niš ili Novi Sad. Uskoro krećemo u izgradnju KC Kragujevac", rekao je Vučić, i dodao da će biti izdvojena ogromna sredstva, samo prva faza koštaće 110 miliona.

Na pitanje kada će biti urađena važna poveznica sa Rumunijom, predsednik kaže da je pitanje da li prvo da se radi most kod Vinče preko Dunava i završavanje obilaznice.

"Ima tu jedan problem. Ili da radimo sektor C u Banatu, ili brzu saobraćajnicu prema Vršcu i Rumuniji. Ovo prvo nismo stavili u plan, ali morali smo, i sada zavisi od situacije u svetu. Do Vidovdana ćete dobiti odgovor šta ćemo od ta dva projekta da uradimo, ne znamo šta je važnije, ali moramo da izaberemo. Objektivno, ovo prvo je važnije, ali je ovo drugo mnogo jeftinije, tako da mi je bliže srcu. Obavestiću vas za Vidovdan. Zato sam samo rekao da mi je nekada lakše da neko pitanje izbegnem, ne zato što nemam odgovor", dodao je predsednik.

"Posebno sam srećan što smo za 1. maj ovde da slavimo rad i budućnost rada a ne nerada. Budućnost onih koji žele da se bore za sebe i za svoje porodice i za svoju zemlju na najbolji mogući način", počeo je predsednik.

"Mihajlo Pupin je napisao, 'znanje su zlatne lestvice kojima se ide u nebo. Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život'. Danas to namerno govorim u ovim prostorijama koje su hram znanja. Ovo je simbol vere u mlade naraštaje", dodaje Vučić.

"Uvek smo se pitali zašto mladi odlaze. Zato što su na drugim mestima imali bolju priliku. A najvažnija prilika je obrazovanje i privredni ambijent. I ne mislim na obrazovanje zbog dobijanja diplome, već obrazovanje koje osobu čini sposobnom i spremnom za uslove tržišnog rada", naglasio je predsednik. "Samo hoću jednu stvar da kažem - ovaj centar je idealan za one koje u fabrikama izgube posao, da se brzo prekvalifikuju i dobiju plaćeniji posao. Moramo da naučimo da menjamo sebe i učimo nove stvari i neće biti problema za one koji žele da rade", kaže predsednik. Dodaje da nije dovoljno da pozovete mladu decu i da im pokažete utakmicu, i da im kažete uradi tako. "To sam naučio u trenerskoj školi. Mora da se ode u salu, da se ponavlja bezbroj puta da bi to moglo da se automatizuje. Moramo da učimo i radimo da bismo to primenili u praksi. Naučio sam to od Šimona Peresa. Tamo od 14. godine dva sata dnevno deca moraju da provedu u radu, a da mi stari moramo da učimo dva sata da bi dopunili svoje znanje. Svet se menja brže nego ikada", kazao je on. "Dualno obrazovanje koja praktikuje Mašinska škola Pančevo služi kao most između škola i preduzeća. U kabinetima se nalazi nova računarska oprema i simulator vožnje, sistemi za nova rešenja. Voleo bih da kod srpskih kompanija vidimo veći interes. Nije pitanje trenutnog profita i standarda. Te kompanije će nastaviti da postoje i dalje ulagati u budućnost. Sve ovo služi da bi vas pripremilo za život u kome će mladi donositi odluke. Pokušali smo da se ugledamo na Nemačku, Švajcarsku, Austriju, Dansku. Nedostaje nam još mnogo toga, iako sam veoma zahvalan kancelariji za dualno obrazovanje. U obrazovanju, imamo 10 nedelja godišnje manje nego Švajcarska. Kako ćemo da nadoknadimo 70 dana? Nema odgovora. Reći ćemo, Vučić bi da nas ubije, najduži je radni dan, nedelja. Pa što su uspešniji? Berite jabuke 70 dana manje i uberite više jabuka", istakao je Vučić. Predsednik kaže da ćemo morati sebe da menjamo da bi bili uspešniji i bolji. "Želim da zahvalim nemačkoj vladi, vašoj Ekselenciji Anke Konrad, nemačkim kompanijama. Ne samo za poklon pare, već i za brigu to što nas na neki način naterate da uložimo u prave stvari i opremu. Veoma sam srećan što ćemo imati još 50 miliona evra da uložimo u stvari koje na najlepši način menjaju našu Srbiju", rekao je. Zahvaljujući ovoj deci imaćemo sutra više penzije, poručio je predsednik. "Beskrajno sam zahvalan svima koji učestvuju u ovome, bilo je teško ući u ovo, mnogo je bilo otpora. Ovo su ogromne promene, i donose strahoviti progres za zemlju. Na ovome ćemo morati da istrajavamo, molim da se u Novom Sadu dodatno povede računa. Svako dete sam pitao odakle je. Dvoje dece su iz Pančeva, ostali su iz okolnih manjih mesta. Time ćemo zaposliti ljude i iz ruralnih sredina", kazao je Vučić. Zanimanja koja se uče ovde neće pojesti veštačka inteligencija, poručio je predsednik. On je najavio sastanke sa predstavnicima srpskih kompanija gde će ih zamoliti da se dodatno angažuju po ovom pitanju. "Eto prilike za mlade ljude da dobro zarađuju i imaju siguran posao u budućnosti. Mnogo vam hvala svima", rekao je on.

"Zadovoljstvo mi je što prisustvujem otvaranju centra. Dualno stručno obrazovanje u Nemačkoj ima dugu tradiciju. Pozitivna reakcija učenika i poslodavaca potvrđuje ovaj pristup. Nemačka je odlučila da promoviše dualno stručno obrazovanje u Srbiji kao podršku srpskoj ekonomiji. Za program je izdvojeno 60 miliona evra, od čega 10 bespovratno. Rezultat vidimo ovde. Polaznici mehatronike i zavarivanja uskoro će isprobati prve korake buduće profesije na modernim mašinama. Planirano je da se podrška nastavi i u novoj fazi programa, u unapređenju infrastrukture i modernizaciji. Program odražava ciljeve koje je Vlada Srbije postavila sebi u programu Srbija 2030-2035. Zahvaljujem srpskim partnerima", rekla je Konrad.

Posle kratkog obraćanja predsednik Vučić je krenuo u obilazak centra za dualno i celoživotno obrazovanje.

Njemu su rukovodioci centra objasnili kako šta funkcioniše, i poručili su da je ostvarena odlična saradnja sa nemačkim kompanijama.

"Zato su Nemci najbolji, planiraju za budućnost, planiraju za radnike", rekao je Vučić.

U razgovoru sa mladim Jožefom, predsednik se interesovao kakvi su uslovi i šta želi da bude.

"On želi da bude automehaničar. Sa ovim znanjem koje dobije ovde, njega će pozvati svaka kompanija. Odličan si izbor napravio Jožef", rekao je predsednik mladiću.

Ono što je problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih, dodao je predsednik.

"U Nemačkoj 400.000 kompanija radi kroz dualno obrazovanje. Ne ljudi, nego kompanija, a kod nas svega 1200. Znam da ih ima, ali po volumenu ljudi to su kod nas suštinski strane kompanije. Mi moramo sebe i svoje kompanije da menjamo", naglasio je on.

U razgovoru sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad, predsednik je još jednom istakao važnost dualnog obrazovanja.

"Mislim da je Handesblat objavio, ili neki od nemačkih časopisa, da ćemo imati veliki nedostatak radne snage. To će biti veliki problem. Iako imaju zagarantovanu platu i dobar posao", rekao je Vučić, na šta ga je rukovodstvo škole obavestilo da se upisuje oko 20 ljudi godišnje.

Dodaje da je razgovarao sa švajcarskim predsednikom Gi Parmelanom, koji mu je otkrio da je bio zanatski šegrt, a da je na kraju postao predsednik.

"Sada nema zavarivača da nema platu od 1000 evra?", pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da je ta plata početna.

Predsednik kaže da mladi moraju rano da počnu da uče i rade, kao i da bi stariji trebalo da rade više.

Vučić je istakao da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju.

"I mi smo imali problem sa time, a onda smo tu zaostali i moramo da regenerišemo. Ako će ona da ima 1.500 evra platu, onda je to sasvim drugačije. To deca moraju da znaju, a ne da čekaju posao od 800 evra koji je nešto lakši. Ona posle može da završi fakultet i da radi šta želi, a da ima odličnu platu", dodaje predsednik.

Kod nas obuka traje 10 nedelja kraće nego u Švajcarskoj, kaže predsednik.

"Ja sam već danas video kako me svi napadaju, pošto kažu da je u Srbiji duže radno vreme nego u regionu. Pa zato nešto i možemo da uradimo više, bez rada ne može ništa. Dakle oni rade 47 nedelja godišnje, u Švajcarskoj, a mi 15 nedelja ne radimo godišnje. Ako nešto ne promenimo mi tih 70 dana ne možemo da nadoknadimo, bar malo moramo da smanjimo razliku", dodaje Vučić.

Mladima koji se obučavaju za rad na CNC mašinama, koji u celom svetu sada predstavljaju maltene najtraženije radnike, Vučić je rekao:

"Svaka vam čast, odlično ste izabrali. I zahvalite se roditeljima na tome. Verujte mi, za 10 godina ćete znati zašto sam vam to rekao."

Zatim je predsednik obišao mladu Anđelu koja se obučavala na simulatoru vožnje.

"Pazi da ne napraviš sudar!", našalio se Vučić.

"U Nemačkoj su krenuli da se vraćaju na ovakve poslove jer su se uplašili veštačke inteligencije. Mnogo će poslova nestati zbog veštačke inteligencije", kaže predsednik.

"Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Važne su ovo stvari i ulaganja u dualno obrazovanje.Zato hvala i našim partnerima koji su se trudili ovaj trening centar da urade", rekao je Vučić na početku obraćanja.

"Mi smo doveli dve velike kompanije u Pančevo, to su ZTF i Brose, ali ostaje nam da uradimo još mnogo stvari, da završimo školu, vodovod u Vojlovici, ali i mnogo puteva u okolnim mestima", rekao je on.

Predsednik kaže da su ovde u Pančevu ljude maltretirali godinu i više dana. "Nikada ništa za ovaj grad nisu uradili, a nama ostaje da gledamo kako ćemo da popravimo uslove, sačuvamo rafineriju i naše ljude, i siguran sam da ćemo uspeti", kazao je predsednik. Čestitam vam praznik rada, bez rada uspeha nema, rekao je Vučić. "Beskrajno hvala na divnom dočeku, mnogo vas volim. A uskoro se spremite, Srbija pobeđuje", kazao je predsednik i opet je pozdravljen aplauzima.

Prethodno, predsednik Srbije izjavio je juče da će uskoro posetiti Azerbejdžan, a nakon toga Kinu i naglasio da veruje da će tokom te najznačajnije posete u karijeri, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo grajana Srbije.

"Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri Kini", kazao je Vučić gostujići na TV Pink.

Predsednik je dodao da će upravo zbog te posete mnogo delegacija otputovati u Kinu.

"Od ministarke privrede koja je tamo već provela desetak dana mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije", kazao je Vučić.

