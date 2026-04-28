Prema navodima više republikanaca koji su govorili za "Hil", ministar odbrane je izgubio poverenje dela stranačkog vrha zbog haosa u kadrovskoj politici i sukoba sa visokim vojnim zvaničnicima.

Jastrebovi zaduženi za odbranu među republikancima u Senatu nisu zadovoljni izveštajima koji ukazuju da je Hegset početkom aprila pritiskao popularnog načelnika štaba kopnene vojske Rendija Džordža da podnese ostavku, a iznenadilo ih je i razočaralo što je prošle nedelje smenio šefa mornarice Džona Felana.

"Pražnjenje vrha Pentagona od izuzetnog rukovodstva predstavlja ozbiljan problem", ocenio je jedan senator, dodajući da je smena Džordža bila "tačka preloma".

Pod znakom pitanja su i Hegsetove upravljačke sposobnosti. Senator Tom Tilis, koji je odigrao ključnu ulogu u potvrđivanju Hegsetove nominacije prošle godine, sada otvoreno sumnja da ima iskustvo za vođenje sistema veličine američke vojske.

"Pre Pentagona upravljao je sa 30 ili 40 ljudi. Sada vodi organizaciju koja je daleko veća i složenija od svega što je radio", rekao je Tilis, uz ocenu da Hegset donosi "ne baš idealne kadrovske odluke".

Sukob sa šefom kopnene vojske Danom Driskolom, inače dugogodišnjim prijateljem i saradnikom potpredsednika Džej Di Vensa, i čovekom koji uživa veliko poštovanje u Kongresu, dodatno je uzdrmao njegovu poziciju.

Uprkos kritikama, iz Pentagon poručuju da su promene neophodne kako bi se reformisao sistem.

"Izuzetno je teško reformisati Ministarstvo odbrane sa istim kadrovima koji su radili po starim prioritetima", izjavio je portparol Šon Parnel.

Međutim, na Kapitol hilu raste sumnja da je cena tih "reformi" previsoka. Senatorka Liza Murkovski rekla je da je bila "šokirana" smenom generala Džordža, dok su drugi zakonodavci ukazali da je nivo kadrovskog previranja u Pentagonu neprihvatljiv u vreme rata.

Deo republikanaca, kako navode izvori, već bi želeo da predsednik Tramp imenuje novog ministra odbrane, po uzoru na nedavne kadrovske promene u drugim resorima.

Istovremeno, neke od Hegsetovih odluka, poput ukidanja obavezne vakcinacije protiv gripa za vojnike, dodatno su izazvale polemike. Predsednik Odbora za oružane snage Senata Rodžer Viker ocenio je da je to "greška", naglasivši da je vakcinacija decenijama doprinosila zdravlju vojske.

Iako republikanci ističu da su zadovoljni učinkom američke vojske u operacijama protiv Irana, sve je više onih koji smatraju da problem nije na terenu - već na vrhu sistema.