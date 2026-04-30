Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom gostovanja na TV Pink da ga posebno pogađa sporost sistema kada je reč o rešavanju problema građana, navodeći konkretan primer iz jednog sela kod Knjaževca. Kako je istakao, uprkos jasnim nalozima, pojedine mere koje bi trebalo da pomognu ljudima na terenu i dalje nisu sprovedene.

Vučić je objasnio da je tokom razgovora sa meštanima dobio pritužbe da lekari ne dolaze u seoske ambulante, što je problem sa kojim se suočavaju mnoge ruralne sredine. Kao rešenje, predložio je uvođenje mobilnih ambulanti – specijalno opremljenih vozila sa lekarom koji bi obilazio sela i pružao osnovnu zdravstvenu zaštitu.

Problem koji se ne rešava

Predsednik je naveo da trenutno u centralnoj Srbiji postoje samo dva takva vozila – jedno u Trsteniku i jedno u Nišu. Prema njegovim rečima, još pre mesec dana naložio je da se nabavi čak 100 ovakvih mobilnih ambulanti, ali taj zadatak i dalje nije ispunjen.

„Rekao sam da uzmu 100 takvih kola, i to pre mesec dana, a još nisu nabavili. Ne interesuje me kako, rešite to na zakonit način“, poručio je Vučić, naglašavajući da želi konkretne rezultate, a ne odlaganja.

Dodao je da ga posebno ljuti što se iste stvari moraju ponavljati više puta kako bi se pokrenule institucije. „Strašno me to ljuti, morate 100 puta da ponovite da bi ljudi nešto uradili“, rekao je.

Vučić je istakao da država mora da pokaže veću brigu prema građanima, posebno prema deci i starijima koji žive u udaljenim mestima. U tom kontekstu, pomenuo je i potrebu preraspodele sredstava, navodeći da bi deo novca mogao da se preusmeri sa drugih stavki kako bi se rešili ovakvi problemi.

Njegove poruke ukazuju na pritisak da se ubrzaju procesi i poveća efikasnost u sprovođenju odluka, posebno kada su u pitanju osnovne usluge poput zdravstvene zaštite.

U narednom periodu očekuje se da nadležne institucije reaguju i konkretizuju najavljene mere, dok će javnost pratiti da li će obećanja biti sprovedena u praksi.