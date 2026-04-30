Predsednik je progovorio o napadima blokadera na aktiviste Srpske napredne stranke koji su mirno i u skladu sa zakonom držali svoj punkt, razgovarali sa građanima i delili informativni materijal.

Uprkos tome, gotovo svakodnevno su izloženi provokacijama i napadima od strane blokadera, koji očigledno sebi daju za pravo da jedini odlučuju ko može da bude prisutan na javnim površinama.

-Skidaju gaće, pokazuju nepristojne pokrete, prete, tuku, šutiraju. Neko je to morao da proizvede, a proizvele su blokaderske N1 i Nova - kaže Vučić i dodaje:

-Tri godine su govori da sam narkodiler, sve dok nije njihova novinarka izašla i rekla "To je laž". Tako stvarate mržnju, kod njih je panika, mislili su da imaju 70 odsto podrške, kreću se u začaranom krugu. Ne mogu da se uzdrže od napada, ljudi im sve zešće i snažnije odgovaraju. Molim naše aktivist da se sklone kada vide da će doći do nekog napada. Pokažite da smo iznad njih. To su naša zaludela braća i sestre, vratiće se oni na pravi put, kad prestane sva ova kampanja blokaderskih medija - kaže predsednik.