Sjedinjene Američke Države razmatraju istorijski potez – potencijalno raspoređivanje hipersonične rakete dugog dometa poznate kao „Tamni orao“ na Bliski istok, uz mogućnost njene upotrebe protiv Irana. Ova informacija dolazi u trenutku pojačanih tenzija u regionu, a kako prenosi Bloomberg, odluka još nije konačna, ali je zahtev već upućen iz Centralne komande SAD.

Prema dostupnim podacima, razlog za ovakav korak leži u potrebi za naprednijim sistemom koji bi mogao da pogodi ciljeve duboko unutar teritorije Irana, posebno mobilne lansere balističkih raketa koji su, kako navode izvori, izmestili svoje pozicije van dometa postojećih američkih sistema.

Zašto je “Tamni orao” ključan za SAD

„Tamni orao“ predstavlja jednu od najnaprednijih tehnologija u savremenom ratovanju. Reč je o hipersoničnoj raketi koja može da leti brzinom većom od pet puta brzine zvuka, što je čini izuzetno teškom za presretanje. Njena sposobnost manevrisanja dodatno komplikuje zadatak protivvazdušne odbrane, uključujući i najmodernije sisteme kakve poseduju Rusija i Kina.

Prema informacijama koje prenosi Bloomberg, domet ove rakete procenjuje se na više od 2.700 kilometara, što omogućava gađanje ciljeva duboko iza neprijateljskih linija. Upravo zbog toga Pentagon vidi ovaj sistem kao odgovor na sve kompleksnije bezbednosne izazove u regionu.

Ipak, razvoj ovog oružja pratio je niz kašnjenja, pa SAD tek sada razmatraju njegovu operativnu upotrebu, dok su druge velike sile već uvele slične sisteme u aktivnu službu.

Šta to znači za Bliski istok i dalje

Moguće raspoređivanje „Tamnog orla“ imalo bi ozbiljne geopolitičke posledice. Ukoliko bi odluka bila odobrena, to bi bio prvi put da SAD koriste hipersonično oružje u realnim operativnim uslovima, što bi značajno podiglo nivo napetosti u regionu.

Analitičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao dodatno da zakomplikuje odnose sa Iranom, ali i da pokrene novu trku u naoružanju. Kako navodi Reuters u sličnim analizama, uvođenje hipersoničnih sistema menja način vođenja ratova jer značajno skraćuje vreme reakcije i povećava neizvesnost.

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, koji je želeo da ostane anoniman, konačna odluka još nije doneta, ali se razmatra u svetlu činjenice da postojeći sistemi, poput rakete „Precizni udar“, nemaju dovoljan domet za nove strateške ciljeve.

Cena jedne rakete procenjuje se na oko 15 miliona dolara, a broj dostupnih jedinica je ograničen – prema dostupnim podacima, trenutno ih ima manje od deset u arsenalu.

U širem kontekstu, ovaj razvoj događaja pokazuje da se globalni vojni balans ubrzano menja i da tehnologija postaje ključni faktor moći. Ono što sledi jeste potencijalno dalje zaoštravanje odnosa i povećana neizvesnost, posebno ako dođe do konkretne odluke o raspoređivanju ovog sistema.