Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je danas postavio pitanje kada će televizijska mreža ABC da otpusti voditelja tok-šou programa Džimija Kimela i dodao da bi bilo bolje da se to desi uskoro.

"Kada će ABC lažna medijska mreža da otpusti krajnje 'nesmešnog' Džimija Kimela, koji nesposobno vodi jednu od najgore ocenjenih emisija na televiziji? Ljudi su besni. Bilo bi bolje da se to desi uskoro", napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Kimel je u epizodi svoje humorističke emisije "Live!", emitovanoj uoči pucnjave u Vašingtonu na večeri sa dopisnicima Bele kuće, rekao da se našalio na razliku u godinama Donalda i Melanije Tramp kada je rekao da Melanija izgleda kao "udovica u iščekivanju".

Od tada je Tramp nekoliko puta zatražio od ABC-a da otpusti Kimela.