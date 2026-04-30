Predložene mere uključuju veći pristup tržištu EU i dublje učešće u programima i institucijama bloka, piše briselski Politiko.

Ukrajinski ambasador pri EU, Vsevolod Čentsov rekao je da Kijev i dalje vidi punopravno članstvo kao prioritet, ali očekuje konkretne i brze korake ka integraciji.

Do inicijative je došlo nakon sastanka država članica u martu, na kojem su odbijeni predlozi Evropske komisije o ubrzanom pristupanju pre završetka reformi.

Diplomate ističu da je teško očekivati članstvo u kratkom roku, ali da je potrebna "pozitivna ponuda" za napredak u međuvremenu.

Među predlozima je model "postepene integracije", koji bi omogućio Ukrajini pristup delovima jedinstvenog tržišta, fondovima i političkim strukturama pre formalnog članstva.

Nemačka i Francuska učestvuju u oblikovanju ponude, dok je nemački kancelar Fridrih Merc ocenio da članstvo trenutno "nije moguće", ali je predložio učešće Ukrajine u određenim institucijama bez prava glasa.

Razmatra se i dodela statusa "država u pristupanju", koji bi signalizirao stabilan napredak ka članstvu, ističu izvori.

Ukrajina, međutim, traži konkretnije ekonomske koristi, uključujući pristup jedinstvenom tržištu i napredak u sporazumima poput ACAA radi olakšavanja trgovine.

Iako postoji politička podrška za pristupanje, rok za članstvo ostaje neizvestan.

Komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je cilj ulaska do 2027. godine "nemoguć".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izrazio želju za taj rok.

Zvaničnici navode da bi Ukrajina mogla da zatvori pregovaračka poglavlja do kraja 2027. godine uz nastavak reformi, ali bi konačno članstvo zahtevalo jednoglasnu podršku svih država EU.

Diplomate naglašavaju da predloženi paket pogodnosti ne može da zameni formalni proces pristupanja.