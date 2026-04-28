Američki predsednik Donald Tramp uputio je žestoke kritike nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu, zbog njegovog stava o Iranu i pitanju nuklearnog naoružanja.
Tramp je javno reagovao, tvrdeći da Merc pokazuje ozbiljno nerazumevanje globalne bezbednosti, posebno kada je reč o mogućnosti da Iran razvije nuklearno oružje.
– Nemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori – poručio je Tramp.
On je naglasio da bi eventualno posedovanje nuklearnog oružja od strane Irana predstavljalo veliku pretnju globalnoj stabilnosti.
– Kada bi Iran imao nuklearno oružje, ceo svet bi bio pod pritiskom i praktično talac takve situacije – dodao je američki predsednik.
Tramp je istakao i da trenutno vodi politiku prema Iranu koja je, prema njegovim rečima, trebalo da bude sprovedena mnogo ranije od strane prethodnih lidera.
U nastavku kritike, osvrnuo se i na širu situaciju u Nemačkoj, ocenjujući da stanje u toj zemlji nije slučajno.
– Nije ni čudo što Nemačka stoji loše, i ekonomski i na drugim poljima – zaključio je Tramp.
Ove izjave dodatno su zaoštrile retoriku između političkih lidera i otvorile nova pitanja o odnosima Zapada prema Iranu i globalnoj bezbednosti.
