Raspoređivanje broda trajalo je 295 dana, čime je oboren rekord za najdužu misiju nosača aviona u poslednjih 50 godina, nadmašivši prethodni rekord broda "Abraham Linkoln" iz 2020. godine.

Dug boravak na moru pokrenuo je pitanja o opterećenju posade i opreme, posebno nakon požara na brodu koji je zahtevao povratak u Sredozemno more radi popravki.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da su produženje raspoređivanja uslovili operativni zahtevi u okviru Južne komande i Centralne komande SAD.

Tokom misije, nosač je delovao u Sredozemlju, Karibima i na Bliskom istoku, uključujući učešće u ranim fazama sukoba sa Iranom.

Reč je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, s posadom od oko 4.500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom.

U međuvremenu, dolazak nosača "Džordž H. V. Buš" u region, uz prisustvo "Abraham Linkoln", doveo je do raspoređivanja tri američka nosača aviona na Bliskom istoku, što nije viđeno od 2003. godine.