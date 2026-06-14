U napadima koje je ranije danas izraelska vojska pokrenula na jug Libana i Bejrut, ubijeno je najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.

Kako navodi Al Džazira, u napadima na Bejurt poginule su tri osobe, a ranjeno 15, dok su na jugu Libana ubijene dve i ranjene tri osobe.

Izraelska vojska saopštila je da je "precizno pogodila infrastrukturu Hezbolaha" u južnom predgrađu Bejruta i navela da je napad usledio nakon što je ta organizacija lansirala vazdušne ciljeve ka Izraelu.

U saopštenju se dodaje da će izraelske snage nastaviti da deluju radi uklanjanja svake pretnje po Izrael i njegove vojnike, u skladu sa smernicama političkog rukovodstva.