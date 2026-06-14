Konačni nacrt memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obuhvata niz pitanja, uključujući nuklearni program Teherana i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i ukidanje američkih sankcija za naftu, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika, koji je dodao da će konačni sporazum između dve zemlje biti razmatran u roku od 60 dana nakon potpisivanja memoranduma.

Prema rečima tog zvaničnika, Iran će odmah otvoriti Ormuski moreuz za sve komercijane brodove, a SAD će ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka.

Kad je reč o finansijama, SAD neće uvoditi nove sankcije Iranu dok se ne postigne konačni sporazum, dok će istovremeno ukinuti sankcije povezane sa naftom na određeni period.

SAD će, kako je navedeno, osloboditi 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući direktne transfere gotovine, saradnju između regionalnih zemalja i finansijske kreditne linije. Kad je reč o nuklearnoj energiji, Iran se slaže da neće proizvoditi ili nabavljati nuklearno naoružanje, i održaće status kvo do postizanja konačnog sporazuma.

To uključuje prestanak obogaćivanja uranijuma i neširenje nuklearnih postrojenja.

SAD su saglasne da Iran smanji svoje zalihe obogaćenog uranijuma unutar Irana, a mehanizam za taj postupak biće razmatran tokom 60-dnevnog roka za potpisivanje konačnog sporazuma.