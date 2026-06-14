Pitanje denuklearizacije nepovratno je okončano, saopštila je Severna Koreja, reagujući na nedavne razgovore Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje o jačanju nuklearnog odvraćanja prema Pjongjangu.

Portparol severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova poručio je u saopštenju koje je prenela državna agencija KCNA da "besmislena retorika SAD i njihovih vazalnih snaga" ne može promeniti status Severne Koreje kao države koja poseduje nuklearno oružje.

"Saradnja SAD i njihovih saveznika u stvaranju nuklearne pretnje DNRK nikada ne može uticati na nepovratnu poziciju naše zemlje kao nuklearne sile", navodi se u saopštenju.

U Pjongjangu ističu da je "denuklearizacija nepovratno i konačno zatvoreno pitanje".