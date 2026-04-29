Milicu Gajić javnost pamti kao prvu snajku bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Tokom godina mnogo je ulaganja posvetila fizičkom izgledu, a još devedesetih, u vreme velike nemaštine, među prvima je ugradila silikone u grudi.

Međutim, tu nije stala. U svoj izgled uložila je bogatstvo i podvrgla se brojnim estetskim zahvatima, uključujući korekcije usana, nosa i jagodica.

Na javnim događajima uvek je bila besprekorno sređena i obučena po poslednjoj modi.

Danas živi povučeno, a prema pisanju medija razvela se od Marka Miloševića nakon što se on preselio u Rusiju.

Ranije se pisalo i da je on 1997. godine kupio kuću sa velikim bazenom u kojem je temperatura stalno bila 38 stepeni, pa je Milica uživala u luksuznom načinu života.

Iako više nisu zajedno, Gajićeva je o porodici Milošević govorila isključivo u superlativima.

Podsećanja radi, Slobodanov bat, Borislav Milošević, nekadašnji ambasador Jugoslavije koji živi u Moskvi, izjavio je u razgovoru sa novinarom "Njujork tajmsa" da njegova porodica živi u harmoniji i da je Marko oženjen Ruskinjom sa kojom ima ćerku.

"Nikada ga nisam pitala da li je oženjen Ruskinjom"

Milica, Markova nevenčana supruga, tada je rekla da za to ne zna i da to nikada nije "ni videla, ni čula, osim preko medija".

- Naravno da sam u kontaktu sa njim i nikada ga nisam pitala da li je oženjen Ruskinjom i da li s njom ima dete. Meni je tih priča dosta i ravnodušna sam prema njima - bilo je sve što je tada prekomentarisala vezano za pomenutu temu.

Na pitanje da li ide kod njega u Moskvu i kada ga je poslednji put videla, kratko je odgovorila:

-To neću da vam kažem. Moje dete tamo ide redovno - odbrusila je ona za Blic.

