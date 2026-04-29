Američki predsednik Donald Tramp odbio je predlog Irana o postepenom smirivanju tenzija i jasno poručio da pomorska blokada ostaje na snazi sve dok Teheran ne prihvati sporazum o nuklearnom programu pod uslovima Vašingtona.

U razgovoru za Axios, Tramp je istakao da blokadu vidi kao daleko efikasniji način pritiska od direktnih vojnih udara, naglašavajući da upravo ona trenutno najviše pogađa Iran i primorava ga da razmatra pregovore.

- Blokada je donekle efikasnija od bombardovanja. Guše se kao prežderana svinja i biće im još gore. Ne smeju imati nuklearno oružje – rekao je Tramp.

On je dodao da ne planira da ukine ovu meru jer bi, kako smatra, to oslabilo američku pregovaračku poziciju u pokušaju da spreči razvoj iranskog nuklearnog programa.

Odbijen iranski plan

Prema dostupnim informacijama, Teheran je predložio otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje blokade kao prvi korak ka deeskalaciji, dok bi se pregovori o nuklearnom pitanju vodili kasnije. Međutim, Vašington je ovaj predlog odbio, insistirajući da se oba pitanja rešavaju paralelno.

Istovremeno, američko Središnje zapovedništvo (CENTCOM) navodno je pripremilo plan za brze i snažne udare na ciljeve u Iranu, uključujući ključnu infrastrukturu. Ipak, Tramp za sada nije dao zeleno svetlo za takvu akciju, ističući da blokada ostaje glavni instrument pritiska.

Pretnje iz Irana

Sa druge strane, iz Irana stižu oštre poruke upozorenja. Visoki bezbednosni zvaničnici poručuju da bi nastavak blokade mogao izazvati ozbiljan odgovor, uz najavu „konkretnih i do sada neviđenih poteza“.

Teheran tvrdi da je do sada pokazivao uzdržanost kako bi ostavio prostor za diplomatiju, ali upozorava da strpljenje ima granice.

Tramp, međutim, smatra da Iran želi dogovor upravo zbog posledica blokade, posebno zbog problema u naftnom sektoru i otežanog izvoza.

U međuvremenu, tenzije između Vašingtona i Teherana nastavljaju da rastu, dok analitičari upozoravaju da postoji sve veći rizik od šire eskalacije sukoba.