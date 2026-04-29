Test čuvenog psihoanalitičara Sigmunda Frojda otkriva najdublje tajne vaše ličnosti.
Potrebno je da uzmete papir i olovku i da na svako pitanje odgovorite iskreno i bez mnogo razmišljanja. Iznenadiće vas koliko test govori o vama i onome što vi zaista jeste, piše Real Simple.
Pitanja:
1.Nalazite se na obali mora i gledate u more. Šta osećate?
2.Šetate šumom i gledate u zemlju. Šta vidite? Sada zapišite osećaj koji ste imali.
3.Gledate galebove kako lete iznad vaše glave. Kako se osećate?
4.Gledate konje kako trče. Kako se osećate dok ih gledate?
5.Nalazite se u pustinji, a ispred vas je zid. Ne možete da mu vidite kraj. U zidu je mala rupa. Kroz nju vidite oazu. Šta ćete da uradite?
6.Dok lutate pustinjom, iznenada pronalazite bokal pun vode. Šta ćete da uradite?
7.Izgubljeni ste u šumi u noći. Odjednom pronalazite kuću sa upaljenim svetlima. Razmislite šta ćete da uradite
8.U magli ste i ne vidite ništa. Šta je prvo što želite da uradite?
Šta znače odgovori?
1.Ovo je stav prema životu, emocije i želje.
2. Kako se osećate u svojoj porodici.
3. Vaš stav prema ženama.
4. Vaš stav prema muškarcima.
5. Vaša strategija za rešavanje problema.
6. Vaš seksualni život, izbor partnera.
7. Spremnost za brak i osnivanje porodice.
8. Vaš stav prema smrti.
