Test čuvenog psihoanalitičara Sigmunda Frojda otkriva najdublje tajne vaše ličnosti.

Potrebno je da uzmete papir i olovku i da na svako pitanje odgovorite iskreno i bez mnogo razmišljanja. Iznenadiće vas koliko test govori o vama i onome što vi zaista jeste, piše Real Simple.

Pitanja:

1.Nalazite se na obali mora i gledate u more. Šta osećate?

2.Šetate šumom i gledate u zemlju. Šta vidite? Sada zapišite osećaj koji ste imali.

3.Gledate galebove kako lete iznad vaše glave. Kako se osećate?

4.Gledate konje kako trče. Kako se osećate dok ih gledate?

5.Nalazite se u pustinji, a ispred vas je zid. Ne možete da mu vidite kraj. U zidu je mala rupa. Kroz nju vidite oazu. Šta ćete da uradite?

6.Dok lutate pustinjom, iznenada pronalazite bokal pun vode. Šta ćete da uradite?

7.Izgubljeni ste u šumi u noći. Odjednom pronalazite kuću sa upaljenim svetlima. Razmislite šta ćete da uradite

8.U magli ste i ne vidite ništa. Šta je prvo što želite da uradite?

Šta znače odgovori?

1.Ovo je stav prema životu, emocije i želje.

2. Kako se osećate u svojoj porodici.

3. Vaš stav prema ženama.

4. Vaš stav prema muškarcima.

5. Vaša strategija za rešavanje problema.

6. Vaš seksualni život, izbor partnera.

7. Spremnost za brak i osnivanje porodice.

8. Vaš stav prema smrti.