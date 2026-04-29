Tirk je podsetio da je od početka izraelsko-američkih napada na Iran pre dva meseca, najmanje devet osoba pogubljeno u vezi sa učešćem na protestima u januaru 2026. godine, deset zbog navodnog članstva u opozicionim grupama, a dve osobe zbog optužbi za špijunažu.

"Zgrožen sam što se pored već teških posledica rata iranskom narodu i dalje oduzimaju prava i to na surov i brutalan način. U vreme rata, pretnje ljudskim pravima rastu eksponencijalno. Neotuđiva prava svakog čoveka, poput zaštite od proizvoljnog pritvaranja i prava na pošteno suđenje, moraju se poštovati apsolutno i u svakom trenutku", poručio je Tirk i pozvao iranske vlasti da zaustave sva dalja pogubljenja, uvedu moratorijum na primenu smrtne kazne, u potpunosti obezbede poštovanje procesnih i prava na pošteno suđenje i odmah oslobode sve koji su neosnovano pritvoreni.

On je podsetio da su optuženi u Iranu često izloženi ubrzanim sudskim postupcima i naglasio da im je uskraćeno pravo na pravnog zastupnika po sopstvenom izboru.

UNHRC upozorava da se redovno prijavljuju upotreba torture i zlostavljanja, a neke sudske presude izrečene učesnicima demonstracija, uključujući najmanje devetoricu koji su pogubljeni, navodno su zasnovane na prinudnim priznanjima.

Procenjuje se da je od 28. februara u Iranu na osnovu optužbi povezanih sa nacionalnom bezbednošću uhapšeno više od 4.000 osoba.

Mnogi pritvorenici su nestali, mučeni ili izloženi drugim oblicima okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, uključujući prinudna priznanja i simulirana pogubljenja, navodi se u saopštenju UNHRC i naglašava da je više desetina zatvorenika prebačeno na nepoznate lokacije bez ikakvih informacija o njihovoj sudbini, među njima i advokatica za ljudska prava Nasrin Sotudeh.

"Uslovi u iranskim zatvorima su užasni. Zatvorenici pate, izloženi nedostatku hrane, vode, higijenskih sredstava, lekova. Uskraćena im je osnovna medicinska nega", upozorio je Tirk.