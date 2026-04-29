Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da aktuelna istraživanja javnog mnjenja pokazuju jasnu prednost vlasti od oko 18 do 19 procentnih poena, ocenjujući da su protesti koji su trajali prethodnih godinu i po dana imali isključivo politički cilj – smenu vlasti.

Govoreći o rezultatima lokalnih izbora i protestima koje su predvodili deo studenata, profesora i opozicije, Vučić je naveo da su ti skupovi bili organizovani uz podršku iz regiona i inostranstva, uz značajna finansijska sredstva.

Prema njegovim rečima, protesti nisu uspeli iz nekoliko ključnih razloga.

- Nisu imali jasnu politiku, nisu imali rezultate iza sebe, a narod uvek prepozna kada mu je država napadnuta i tada se instinktivno suprotstavi – rekao je Vučić.

On je istakao da je vlast aktivno reagovala još od februara i da nije pasivno posmatrala situaciju, podsećajući da su održani i zahtevni lokalni izbori u više gradova, koji su dodatno testirali političku snagu.

- Danas su istraživanja jasna. Prednost je oko 18–19 indeksnih poena za nas – naglasio je predsednik.

Vučić je rekao da su istraživanja rađena i sa uključenom opozicijom i studentskim listama, i da rezultati ostaju slični, bez obzira na metodologiju.

- Čak i njihova istraživanja pokazuju slične brojke, samo što oni malo dodaju sebi, a nama oduzimaju – naveo je.

Govoreći o samim protestima, Vučić je ocenio da su građani vremenom uvideli razliku između, kako je rekao, „ozbiljne politike“ i kratkotrajnog zanosa.

Posebno se osvrnuo na slučaj nadstrešnice i dokumentacije, tvrdeći da proteste nije interesovala suština problema.

- Nisu tražili dokumenta, nisu ih analizirali, nije ih zanimalo. Čak nisu pokazali ni minimum poštovanja u nekim situacijama – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da studenti jesu deo društva kojem treba pomoći, ali da, kako tvrdi, iza protesta stoje pojedinci koji, po njegovom mišljenju, predstavljaju najproblematičnije delove društva.

- Studenti su naša deca, ali oni ne kandiduju sebe, već neke druge ljude koji nemaju rezultate – naveo je.

Govoreći o rektoru Vladanu Đokiću, Vučić je rekao da je bio spreman na razgovor i da bi ponovo u svakom trenutku uputio poziv.

- Uvek sam spreman da razgovaram. Neko mu je promenio mišljenje, ali vrata su i dalje otvorena – rekao je predsednik.

On je dodao da pojedini mediji, prema njegovim rečima, ne žele da omoguće dijalog jer bi, kako tvrdi, to značilo suočavanje sa drugačijim stavovima.

Vučić je kritikovao i deo javnog diskursa, navodeći da se često iznose opšte i neprecizne kritike bez konkretnih argumenata.

- Kada ih pitate šta tačno ne valja, nemaju odgovor. Sve im smeta – i putevi, i projekti, i razvoj – rekao je.

Na kraju, predsednik je poručio da će Srbija ostati na stabilnom putu ukoliko vlast nastavi da radi svoj posao odgovorno i u interesu građana.