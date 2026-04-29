"Reč je o operativnoj situaciji", istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje zašto će parada biti održana bez vojne tehnike, prenosi RIA Novosti.

Dmitrij Peskov je podsetio na jučerašnju izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina da se "kijevski režim, koji svakodnevno gubi pozicije na bojnom polju, sada u potpunosti upustio u terorističku aktivnost".

Prema njegovim rečima, s obzirom na ovu terorističku pretnju, preduzimaju se sve mere da se opasnost svede na minimum.

"Parada će se održati. Ali ne zaboravimo, na kraju krajeva, da je prošle godine to bila jubilarna parada, parada velikih razmera, onakva kakva bi trebalo da se održi na značajan datum", rekao je Peskov, naglasivši da će se parada održati, ali u smanjenom formatu.

Na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja će se održati vojna parada povodom 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, na kojoj će u sastavu pešadijske kolone učestvovati vojnici viših vojnih obrazovnih ustanova svih vidova i rodova Oružanih snaga Rusije, saopštilo je juče rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je saopšteno, na paradi neće učestvovati konvoj vojne tehnike, a zbog trenutne operativne situacije, na vojnoj paradi ove godine neće učestvovati studenti vojnih škola "Suvorov" i "Nahimov" i kadetskih korpusa, preneo je Sputnjik.

Na paradi će biti predstavljen rad vojnika svih rodova i vidova Oružanih snaga Rusije koji obavljaju zadatke u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, kao i onih na borbenom dežurstvu, uključujući i u sastavu komandnih mesta Strateških raketnih snaga, Vazdušno-kosmičkih snaga i na brodovima Ratne mornarice, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je napomenulo da će u okviru vazdušnog dela parade iznad Crvenog trga preleteti avioni ruskih akrobatskih grupa, a na kraju parade jurišni avioni Su-25 obojiće moskovsko nebo bojama ruske zastave.

