"Balokistan. Hiljade Pakistanaca na motorima prevozi naftu iz Irana u Pakistan. Ormuz je zatvoren. Nema problema - mi smo otvoreni."

Ovakvi opisi nalaze se na brojnim objavama koji kruže društvenim mrežama.

Na snimcima se vide hiljade ljudi na motorima natovareni plastičnim kanisterima, kako navodno prevoze iransku naftu u Balokistan, regiju u Pakistanu."

Međutim, nije potvrđeno da li se zaista radi o zaobilaženju američke blokader, ili o montaži, iako se na pojedinim mestima navodi i da ovo nije prvu put, i da su Pakistanci isto radili i pre tri godine.

Podsetimo, američka mornarica drži blokaderu Ormuskog morezua dok Vašington čeka odgovor Teherana o nastavku mirovnih pregovora. Iran je odbacio američke ucene, nakon čega je Donald Trampa produžio rok Teheranu da da odgovor.

Cene nafte u svetu drastično su skočile od početka američko-izraelske agresije na Iran.