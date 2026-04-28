Prvi let iranske avio-kompanije Mahan Air poleteće 28. aprila za Teheran sa moskovskog aerodroma Šeremetjevo, i to je prvi let od početka američko-izraelskog rata u Iranu.

Prema podacima, poletanje je planirano za 11.11 po moskovskom vremenu, navodi se u saopštenju kompanije, prenosi Tass.

Predviđeno je da se od 28. aprila letovi Mahan Air-a ponovo obavljaju redovno utorkom, četvrtkom i nedeljom.

Iran je u 25. aprila ponovo uspostavio komercijalne međunarodne letove sa aerodroma Imam Homeini ka više desitancija, uključujući Istanbul, Maskat i Medinu.