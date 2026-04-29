Odeljenje žandarmerije za kriminalističke istrage sa sedištem u Mecu u Francuskoj, koja vodi istragu, takođe je potvrdila hapšenje osumnjičenog povezanog sa njenim ubistvom, objavio je Interpol.

Slučaj poznat kao „žena sa Ričmond zubnom krunom“, datira od 7. januara 2005. godine, kada je unakaženo telo žene pronađeno skriveno u kolektoru za kišnicu u francuskom selu Sen-Kirin. Žrtva je bila umotana u crne kese za smeće koje su bile vezane kanapima. Veruje se da je umrla između septembra i oktobra 2004. godine.

Dvadeset godina njen identitet je ostao nepoznat, ali do preokreta je došlo kada je žrtva identifikovana pomoću pretrage porodične DNK.

Ovo predstavlja prvo hapšenje povezano sa slučajem predstavljenim u kampanji „Identify Me“. Pošto su istraga i sudski postupak i dalje u toku, ograničen broj detalja može biti objavljen u ovom trenutku, navodi Interpol.

- Ova identifikacija naglašava koliko je važno nastaviti sa istragama nerešenih starih slučajeva. Kao deo kampanje ‘Identify Me’, napori francuskih vlasti pomogli su da se identifikuje žrtva ubistva čiji je slučaj godinama ostajao otvoren. Ovakav napredak takođe pokazuje stvarni uticaj potpunog korišćenja dostupnih identifikacionih alata. Interpol ostaje posvećen podršci svojim državama članicama u identifikaciji nepoznatih preminulih osoba i jačanju istraga kroz kontinuiranu saradnju - rekao je generalni sekretar Interpola Valdeci Urkiza.

Ovaj slučaj je peti uspešno identifikovan u okviru kampanje „Identify Me“ - javnog poziva za informacije o hladnim slučajevima, koji takođe omogućava da istražitelji ponovo pregledaju i ažuriraju dosijee, uz obnovljene pozive za međunarodnu saradnju i razmenu forenzičkih podataka. U saopštenju Interopla se navodi da je hladni slučaj bio je deo kampanje „Identify Me“, međunarodne inicijative koju koordinira Interpol zajedno sa šest evropskih zemalja (Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Španija), a koja ima za cilj identifikaciju 47 žena čija su tela pronađena u Evropi tokom proteklih decenija.

BONUS VIDEO