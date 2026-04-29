Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država ispuniti sve rokove vezane za projekat Ekspo 2027, naglašavajući da sve mora biti završeno do 1. decembra, kada Srbija predaje ključeve organizacije.

Govoreći o izazovima i kritikama koje prate ovaj projekat, Vučić je istakao da nema prostora za kašnjenja i da će sve biti urađeno na vreme.

- Nije 2027, već do 1. decembra moramo sve da završimo. Sve mora da bude „cakum-pakum“ – rekao je predsednik.

On je otkrio i lično iskustvo sa terena, opisujući kako je tokom leta helikopterom namerno tražio da promeni rutu kako bi iz vazduha video napredak radova na Ekspo kompleksu i Nacionalnom stadionu.

- Zamolio sam da me ne vode direktno preko stadiona, već malo sa strane, da mogu bolje da sagledam sve. U jednom trenutku sam se trgao kada sam video kamione kako stoje, ali su mi rekli da je bila pauza nedeljom između 11 i 12 sati – ispričao je Vučić.

Kako je naveo, na stadionu trenutno radi više stotina radnika, uključujući oko 300 kineskih i oko 200 domaćih, a radovi se nastavljaju punim intenzitetom.

- Kada sam se vraćao, video sam da sve ponovo funkcioniše i da se radi – dodao je.

Predsednik je naglasio da mu je izuzetno stalo da Srbija bude spremna i da se pokaže kao ozbiljan domaćin, jer bi eventualni neuspeh bio veliki udarac za državu.

- To bi bio strašan neuspeh i za mene i za Srbiju ako ne budemo najbolji mogući domaćini – rekao je.

Vučić je istakao da će Nacionalni stadion biti završen spolja do početka Ekspa, dok će unutrašnji radovi, poput svlačionica i tehničkih detalja, možda još trajati.

- Stadion će spolja izgledati kao prava lepotica. Sve što se vidi biće završeno do Ekspa – poručio je predsednik.