Nuklearni fizičar sa MIT-a ubijen je u svom domu u Masačusetsu. Poznati astrofizičar je upucan u svom domu u Kaliforniji. Penzionisani general vazduhoplovnih snaga nestao je iz svog doma u Novom Meksiku. Aerokosmički inženjer i stručnjak za materijale NASA-e nestao je dok je planinario u blizini Los Anđelesa...

Ovo su neki od desetak američkih naučnika koji su ubijeni ili nestali u poslednje četiri godine, a koji su poslednjih meseci postali temelj teorije zavere o nestalim naučnicima. Iako se priča o "nestalim naučnicima", kao i druge teorije zavere, prvobitno proširila društvenim mrežama, nedavno je postala važna politička i bezbednosna tema, a Nadzorni odbor Predstavničkog doma SAD i FBI su najavili istrage. FBI je saopštio da "predvodi napore da se pronađu veze sa nestalim i preminulim naučnicima" i da "sarađuje sa Ministarstvom energetike, Ministarstvom rata i državnim i lokalnim partnerima za sprovođenje zakona kako bi pronašli odgovore". "Kongres je veoma zabrinut zbog ovoga. Naš odbor ovo trenutno daje prioritet jer smatramo da je ovo pretnja po nacionalnu bezbednost. Postoji velika mogućnost da se ovde dešava nešto zlokobno", rekao je za Foks njuz Džejms Komer, predsednik Nadzornog odbora Predstavničkog doma.

Reagovao je i predsednik SAD Tramp. "Nadam se da su nestanci i smrti naučnika slučajnost, ali znaćemo u narednih nedelju i po dana", rekao je Tramp novinarima prošle nedelje.

Teorija zavere o nestalim naučnicima nastala je kada je Vilijam Nil Mekaslend (68), penzionisani general-major vazduhoplovnih snaga, krajem februara napustio svoj dom u Albukerkiju, u Novom Meksiku. Mekaslend je otišao u šetnju bez mobilnog telefona ili potrebnih naočara sa dioptrijom, ali sa pištoljem. Nikada se nije vratio. Kako je izvestio CNN, Mekaslend je tokom svoje karijere bio u centru nekih od najnaprednijih istraživanja Pentagona u oblasti avijacije i imao je pristup "nekim strogo poverljivim programima i informacijama". Stoga su na društvenim mrežama počele da se pojavljuju tvrdnje da je otet i da je to povezano sa tajnama koje je znao o slučaju Rozvel.

Podsetimo se da je takozvani slučaj Rozvel o vanzemaljcima (NLO) jedna od najpoznatijih teorija zavere, a nastala je kada je u julu 1947. godine jedan farmer pronašao ostatke nepoznatog letećeg objekta 120 kilometara od grada Rozvela, u Novom Meksiku. Ali, Mekaslendova supruga ne veruje da je njen muž, koji se penzionisao pre 13 godina, nestao zbog "vanzemaljaca iz Rozvela". "Istina je da je Nil imao kratku vezu sa NLO zajednicom. Ta veza nije razlog da bude otet. Čini se prilično malo verovatnim da je odveden da bi se od njega izvukle veoma stare tajne", rekla je Suzan Mekaslend Vilkerson u objavi na Fejsbuku. Rekla je da ima neke naznake da je njen muž planirao njegov nestanak, a da ga niko ne pronađe. Mekaslend je patio od anksioznosti, kratkoročnog gubitka pamćenja i nedostatka sna, i rekao je da "ako se zdravlje njegovog mozga i tela nastavi pogoršavati, ne želi da živi ovako".

Nestanak Mekaslenda skrenuo je pažnju na slučaj Monike Reze (60), istaknute naučnice u NASA-inoj Laboratoriji za mlazni pogon u Pasadeni. Monika Reza je pomogla u otkrivanju superlegure na bazi nikla koja se koristi u raketnim motorima 1990-ih. Nestala je 22. juna prošle godine nakon što je krenula u planinarenje u Nacionalnoj šumi Anđeles sa dva prijatelja koji su bili iskusni planinari. U pismu FBI-ju, Nadzorni odbor Predstavničkog doma citirao je izveštaj koji povezuje njen rad sa nestalim Vilijamom Mekaslendom.

Melisa Kasijas (53) i Entoni Čavez (79) radili su u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos (LANL) u Novom Meksiku. Los Alamos je legendarno mesto projekta Menhetn tokom Drugog svetskog rata koji je doveo do stvaranja atomske bombe. Melisa Kasijas je nestala 26. juna 2025. godine iz grada Rančos de Taos blizu Santa Fea. Ujutro je odvezla muža na posao u LANL, a zatim se vratila na posao od kuće jer je zaboravila svoju propusnicu za zaposlene.

Kada se njena ćerka vratila kući tog dana, majčin automobil je bio ispred kuće, ali Melise nije bilo. Njen telefon, tašna i novčanik bili su kod kuće. Entoni Čavez je nestao početkom maja 2025. godine, a njegov najbolji prijatelj je to nazvao "izuzetno neobičnim" jer su mu novčanik, ključevi od auta i lične stvari ostavljeni kod kuće. Prema CNN-u, Čavez je napustio LANL 2017. godine, gde je radio kao nadzornik na gradilištima, a zatim se penzionisao.

Međutim, teško je pronaći vezu između većine poginulih ili nestalih naučnika, a njihove porodice su odbacile teorije zavere.

Na primer, slučaj astrofizičara Karla Grilmera (67) deluje sasvim jasno: ubijen je u februaru u svom domu u Ljanu, u Kaliforniji. Za njegovo ubistvo optužen je 29-godišnji lokalni stanovnik Fredi Snajder, koji bi trebalo da se pojavi na sudu u narednim danima. "Mislim da bi se moj muž smejao teorijama zavere o njegovom ubistvu. To je apsolutna besmislica. Činjenice su tu i poznate su", rekla je za BBC Luiz Grilmera, udovica Karla Grilmera, koji je radio u Kalteku (Kalifornijski tehnološki institut) od 1997. godine, gde je istraživao egzoplanete i tamnu materiju.

Širenje teorija zavere svakako je podstaknuto nasilnim smrtima nekoliko istaknutih naučnika. U decembru prošle godine, ubijen je ugledni profesor Nuno F. G. Loureiro (47), koji je bio na čelu Centra za plazmu i fuziju na prestižnom MIT-u (Masačusetski tehnološki institut). Njegov ubica, Klaudio Manuel Neveš Valente, takođe je proglašen odgovornim za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Braun koja se dogodila dva dana pre Loureirovog ubistva. Valente i Loureiro su zajedno studirali između 1995. i 2000. godine u Portugalu. Valente je pronađen mrtav u skladištu u Nju Hempširu 19. decembra. Njegov motiv za ubistvo Loureira nikada nije utvrđen, ali se spekuliše da je to možda bila ljubomora zbog profesionalnog uspeha njegovog bivšeg kolege.

Smrt istraživačice antigravitacije Ejmi Eskridž (34) iz Instituta za egzotične nauke u Hantsvilu, Alabama, u junu 2022. godine, mrtvozornik je proglasio samoubistvom. Međutim, njen bliski prijatelj je proširio priču na društvenim mrežama da Ejmi veruje da je bila meta zbog svog rada. Međutim, Ejmin otac, Ričard Eskridž, bivši zaposleni u NASA-i, odbacio je teorije zavere o smrti svoje ćerke. "Naučnici umiru, baš kao i drugi ljudi", rekao je Eskridž za NewsNation.

I dok FBI sada istražuje svaki pojedinačni slučaj nestalih ili ubijenih naučnika i traži vezu između njih, Majkl Šermer, američki naučni pisac, istoričar nauke i osnivač časopisa Skeptic, koji se fokusira na istraživanje pseudonaučnih i natprirodnih tvrdnji, pridružio se debati. Šermer je razotkrio priču o "nestalim naučnicima" kao teoriju zavere na veb-sajtu Skeptic, u podkastima i na društvenim mrežama. Istakao je da su teoretičari zavere počeli da "kopaju po svetu kako bi pronašli svakoga ko je umro iz bilo kog razloga ili nestao, a zatim su pretraživali njihove biografije kako bi videli da li imaju bilo kakvu vezu sa NLO-ima, vojskom, odbranom, svemirom, avijacijom, mlaznim pogonom itd.", neizbežno otkrivajući "obrasce u slučajnoj buci".