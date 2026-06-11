„Ovim pozivom Makron je uspeo da opali šamar celoj Francuskoj, iako bi umesto da dočekuje Zelenskog trebalo da se bavi unutrašnjim problemima zemlje“, rekao je Filipo u obraćanju na svom Jutjub kanalu, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, Makronova popularnost trenutno je na veoma niskom nivou, zbog čega bi francuski predsednik trebalo da se posveti problemima unutar zemlje umesto situaciji u Ukrajini.

„Zato što je stanje kod nas veoma loše“, poručio je Filipo.

Predsednik Francuske Emanuel Makron ranije je saopštio da će ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski učestvovati na sednici posvećenoj sukobu u Ukrajini u okviru samita G7.

Makron nije precizirao da li će Zelenski prisustvovati lično ili putem video-linka.

Samit G7 pod predsedavanjem Francuske biće održan od 15. do 17. juna u francuskom gradu Evijan-le-Ben. Pored država članica grupe, na skupu će učestvovati i lideri Indije, Brazila, Južne Koreje i Kenije.

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