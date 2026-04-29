Prema rečima očevidaca, zmija se zavukla u pukotinu u betonu, što je uznemirilo goste i zaposlene. Tokom same akcije, atmosfera je bila napeta, ali nije izostao ni humor – jedan od prisutnih kroz šalu je dobacio „Amazon iz Merošine“, aludirajući na impresivnu veličinu gmizavca.

Smuk dug skoro 180 centimetara

Stanković je pažljivo pristupio situaciji, procenio dužinu zmije i potvrdio da je reč o zaista velikom primerku.

„Ima oko metar i osamdeset. Sila“, kratko je rekao, naglašavajući koliko je zmija velika za ovu vrstu.

Zašto se zmije sve češće pojavljuju?

Iako kalendarski proleće još nije u potpunosti počelo, visoke temperature poslednjih dana dovele su do buđenja životinja iz zimskog sna. Među njima su i zmije, koje se sve češće mogu videti širom Srbije, posebno u naseljenim mestima gde traže zaklon i toplotu.

Da li je smuk opasan za ljude?

Smuk je neotrovna zmija i ne predstavlja direktnu opasnost za čoveka. Iako može delovati zastrašujuće zbog svoje veličine, ova vrsta je zapravo korisna jer se hrani glodarima i pomaže u održavanju prirodne ravnoteže.

Stručnjaci savetuju:

ne prilazite zmiji i ne pokušavajte da je uhvatite

ostanite smireni i držite bezbednu udaljenost

pozovite nadležne službe ili stručnjake

U većini slučajeva, zmije će same pokušati da pobegnu i izbegnu kontakt sa ljudima.