Najvažnije:

Ujedinjeni Arapski Emirati će se ove nedelje povući iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), dok rat u Iranu potresa globalna energetska tržišta. UAE su sada doneli odluku jer će zatvaranje Ormuskog moreuza ograničiti uticaj na tržište nafte, rekao je ministar energetike te zemlje za CNN.

Posrednici u Pakistanu očekuju da će dobiti revidirani predlog od Irana u narednih nekoliko dana, nakon što je predsednik Donald Tramp naznačio da neće prihvatiti raniju verziju, kažu izvori bliski procesu.

Uprkos proglašenom prekidu vatre, izraelski udari su u utorak ubili najmanje osam ljudi širom južnog Libana, prema državnim medijima i nacionalnim vlastima.

Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je u utorak nemačkog kancelara Fridriha Merca, rekavši da „ne zna o čemu priča“.

Tramp razmatra dugotrajnu blokadu Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naložio je saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, sa ciljem ekonomskog pritiska na Teheran kako bi pristao na nuklearne ustupke, rekli su američki zvaničnici, objavio je list "Volstrit džornal" (WSJ).

Prema njihovim navodima, Tramp je na nedavnim sastancima, uključujući diskusiju u Kontrolnoj sobi, odlučio da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte sprečavanjem isporuka ka i iz iranskih luka. Ovakav pristup ocenjen je kao manje rizičan u poređenju sa alternativama, poput nastavka bombardovanja ili potpunog povlačenja iz sukoba, navedeno je.

Ranjena dva izraelska vojnika, nastavljeni napadi na jug Libana

Dva vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) ranjena su u napadu dvojice boraca u selu Silvad na jugu Libana, saopštio je IDF, navodeći da je jedan napadač ubijen, a drugi uhapšen. Ranjeni vojnici su evakuisani radi pružanja medicinske pomoći, prenela je Al Džazira.

Prema navodima libanske nacionalne novinske agencije, vazdušni udari izvedeni su u zoru na grad Hanin, gde je uništeno više kuća. Napadi su usledili nakon noćnih eksplozija u Nakuri, kao i vazdušnih i artiljerijskih dejstava u gradu Kjam.

Obnovljeni letovi između Teherana i Moskve

Letovi između Teherana i Moskve nastavljeni su u utorak nakon dvomesečne obustave uzrokovane američko-izraelskim ratom sa Iranom, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

