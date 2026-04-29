Prema njihovim navodima, Tramp je na nedavnim sastancima, uključujući diskusiju u Kontrolnoj sobi, odlučio da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte sprečavanjem isporuka ka i iz iranskih luka.

Procenio je da njegove druge opcije - nastavak bombardovanja ili povlačenje iz sukoba nose veći rizik od održavanja blokade, rekli su zvaničnici.

Zamenica portparola SAD Ana Keli rekla je za američki list da blokada navodno omogućava Vašingtonu da "vrši maksimalan uticaj" na iransku vladu.

Ona je pojasnila da će Bela kuća doneti odluku koja će osigurati nacionalnu bezbednost SAD.