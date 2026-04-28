Prava drama odigrala se na autoputu u američkoj državi Misisipi kada je vozač školskog autobusa, u kojem se nalazilo 40 učenika, iznenada izgubio svest tokom vožnje.

U tom trenutku, sve je moglo da se završi katastrofom – ali su hrabra deca reagovala brže nego što je iko očekivao.

Vozač Lea Tejlor (46) doživela je napad astme nedugo nakon što je krenula sa učenicima iz škole Hancock Middle School. Pokušala je da uzme lek, ali je pre toga izgubila svest, dok je autobus nastavio da se kreće autoputem.

Kada je vozilo počelo da skreće sa puta, 12-godišnji Džekson Kasnejv, koji je sedeo odmah iza vozača, shvatio je šta se dešava. Bez razmišljanja je skočio napred i uhvatio volan kako bi zadržao kontrolu nad autobusom.

– Nisam imao vremena da razmišljam, samo sam želeo da niko ne strada – rekao je kasnije.

U isto vreme, njegov vršnjak Darijus Klark pritisnuo je kočnicu, a njih dvojica su uspeli da zaustave autobus na bezbednom mestu.

Haos u vozilu bio je ogroman – deca su vrištala, ali su pojedini učenici uspeli da ostanu pribrani i preuzmu inicijativu.

Trinaestogodišnja Kejli, sestra jednog od dečaka, dotrčala je do vozača i pozvala hitnu pomoć, pokušavajući da nadjača buku i paniku u autobusu.

Istovremeno, petnaestogodišnja Destini Kornelijus primetila je da vozač u ruci drži aparat za astmu i uspela je da joj pruži pomoć, dok je druga učenica držala vozačinu glavu kako bi joj olakšala disanje.

Još jedna devojčica javila se na telefon vozača i obavestila nadležne službe o situaciji.

Zahvaljujući njihovoj prisebnosti i brzoj reakciji, izbegnuta je tragedija koja je mogla da ima nesagledive posledice.

Vozačica se u međuvremenu potpuno oporavila i nije krila emocije.

– Zahvalna sam svojim učenicima, oni su spasili mene i sve ostale u autobusu – rekla je.

Škola je organizovala posebno okupljanje kako bi odala priznanje hrabrim učenicima, a za nagradu će uskoro otići i na zajednički ručak po sopstvenom izboru.

Direktorka škole istakla je da je ono što su deca uradila dokaz njihove hrabrosti i karaktera.

– Nisu čekali da neko drugi reaguje. Oni su sami preuzeli odgovornost i spasili situaciju – poručila je.