Novi izveštaji o nedavnim iranskim uzvratnim udarima tokom eskalacije sukoba na Bliskom istoku izazvali su veliku pažnju, jer ukazuju na to da su posledice po američku vojnu infrastrukturu možda ozbiljnije nego što je prvobitno predstavljeno.

Prema navodima koje prenose međunarodni mediji, iranske snage su tokom napada pogodile veliki broj ciljeva u američkim bazama raspoređenim širom regiona Persijskog zaliva.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da je u početnoj fazi operacije korišćen avion F-5 Tiger II, letelica čiji dizajn datira još iz perioda Hladnog rata. Iako se radi o starijoj platformi, Iran i dalje koristi modernizovane verzije ovog aviona, sposobne da nose različite vrste naoružanja, uključujući rakete i bombe.

Uprkos prisustvu savremenih sistema protivvazdušne odbrane, prema ovim navodima, jedan takav avion uspeo je da pogodi cilj u američkoj bazi u Kuvajtu. Ovakve tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanja o efikasnosti savremenih odbrambenih sistema u realnim borbenim uslovima.

Izveštaji takođe ukazuju na to da su oštećenja zabeležena na više ključnih objekata u regionu, uključujući piste, hangare, radarske sisteme i komandne centre u državama poput Bahreina, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Preliminarne procene sugerišu da bi troškovi sanacije mogli dostići izuzetno visoke iznose, potencijalno i više milijardi dolara, iako zvanične potvrde tih podataka za sada nema.

Analitičari smatraju da ovaj događaj ukazuje na sve veći značaj asimetričnog ratovanja, u kojem kombinacija starijih platformi, bespilotnih letelica i preciznih projektila može predstavljati ozbiljan izazov i za najmodernije vojne sisteme.

Istovremeno, ovaj razvoj događaja mogao bi da podstakne nove procene unutar američkih vojnih struktura, posebno kada je reč o rasporedu snaga i unapređenju sistema za elektronsko ratovanje i protivvazdušnu odbranu.

Iako mnogi detalji i dalje nisu u potpunosti razjašnjeni, jasno je da ovakvi incidenti dodatno komplikuju bezbednosnu situaciju u regionu i podižu tenzije na globalnom nivou.