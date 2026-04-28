Istraga napada tokom večere dopisnika u Beloj kući dobila je novi, uznemirujući pravac nakon što su u javnost procurili detalji iz manifesta osumnjičenog.

Prema dostupnim informacijama, 31-godišnji Cole Tomas Allen u svom pisanju je naveo da planira napade na pripadnike administracije Donalda Trampa, ali je iz tog plana izostavio direktora FBI-ja Kaša Patela.

Ova neobična odluka odmah je pokrenula brojna pitanja među istražiteljima – zašto je upravo Patel bio izuzet?

Prema izvorima bliskim istrazi, jedan od mogućih razloga jeste to što je osumnjičeni želeo da izbegne direktan sukob sa organima reda, fokusirajući se prvenstveno na političke mete.

– On je jasno naglasio da ne želi da cilja agencije za sprovođenje zakona – navodi izvor iz policije.

U manifestu je, kako se tvrdi, detaljno razradio prioritete, navodeći da su visoki zvaničnici administracije njegove glavne mete, dok bi pripadnike Tajne službe napadao samo ukoliko bi to bilo neophodno.

Takođe je istakao da hotelsko osoblje, kao i gosti, ne treba da budu mete, osim u slučaju direktne pretnje.

Sličan pristup, prema navodima iz dokumenta, planirao je i prema pripadnicima Nacionalne garde.

Iako su neki detalji procurili, motivi napada i dalje nisu u potpunosti razjašnjeni, dodatno otežani činjenicom da osumnjičeni od hapšenja ne sarađuje sa policijom.

Tokom samog incidenta, jedan policajac je pogođen, ali ga je od težih posledica zaštitio pancirni prsluk.

Istraga se nastavlja, dok bezbednosne službe pokušavaju da utvrde puni obim planova i potencijalne motive koji su doveli do ovog napada.